Onder de vleugels van KLM: De verschillen tussen de Embraer E190 en E195-E2

Op het eerste gezicht liken de KLM Cityhopper-toestellen sprekend op elkaar. Zeker de Embraer E190 en E195-E2 schijnen identiek te zijn. Toch zijn er wel wezenlijk verschillen, zeker op technisch gebied. Voor dit artikel namen wij de proef op de som.

Onze redacteur vloog tweemaal met de Feeder-onderneming van KLM. De eerste vlucht ging van het Italiaanse Bologna in de richting van Amsterdam met een Embraer 195-E2. De vervolgvlucht kwam een maand later, een Embraer E190 van Amsterdam naar Florence. Beide keren zat de redacteur in rij 6, bij het raam, om de ervaring zo eerlijk mogelijk te kunnen beoordelen.

Wat direct opvalt is natuurlijk de omvang van de machines. De E190 is aanzienlijk kleiner dan haar jongere zus. Aan boord van de oudere Embraer passen welgeteld honderd mensen. De E2 weet 132 passagiers aan boord te verwelkomen. De cabines zijn vrijwel identiek. Dat is opvallend want de gemiddelde leeftijd van de 190 ligt ruim tien jaar hoger. De stoelen zitten comfortabel en zijn perfect voor een twee uur durende vlucht.

Wat tevens opvalt zijn de motoren. De Pratt & Whitney 1900G’s die onder de vleugels van de E2 hangen, zijn een stuk groter. Zo groot zelfs, dat de GE CF34-10E turbofans van de E190 klein – ze hebben vooralsnog een diameter van 140 centimeter – lijken. Dat is ook te horen. De E2 maakt amper geluid tijdens de vlucht. Met een niet geluiddempende koptelefoon is de machine, gedurende de vlucht, nauwelijks hoorbaar. In tegenstelling tot de jongere, hoor je de oudere generatie vrij goed tijdens de reis. Echter, het is niet overheersend zoals op een Boeing 737 NG.

De Pratt & Whitney 1900G van de Embraer 195 E2 | ©Leon Holtkuile

De General Electric CF34-10E turbofan van de Embraer E190 | ©Leon Holtkuile

Voor dit artikel is er ook gevraagd naar de ervaringen van de crew. De piloten aan boord van de E2, die liever niet bij naam genoemd willen worden, noemden de grotere schermen in de cockpit van de nieuwste generatie prettig. Verder zijn de verschillen minimaal tussen de beide cockpits. Één benoemenswaardig verschil vinden de piloten het taxiën. De E195 E2 is in staat om met één motor aan de taxiprocedure te beginnen in tegenstelling tot het vergelijkingsmateriaal waarbij geacht wordt beide motoren in gebruik te nemen tijdens de taxiperiode. Op de vraag of de piloten een favoriet toestel hadden, werden beide machines overgeslagen. De kleinere E175 werd stellig als dé favoriet bekroond.