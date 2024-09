Sneer uitgedeeld aan easyJet A320-piloot

Een Airbus A320 van easyJet maakte een ongeplande landing in München wegens een opstandige passagier.

Het vliegtuig, registratie G-EZUR, vertrok afgelopen dinsdagmiddag om 16:00 uur, een uur later dan het vluchtschema voorschreef, vanuit Londen Gatwick op weg naar het Griekse eiland Kos. Tijdens de vlucht zou de passagier in kwestie zich hebben bezat met whiskey, een gedestilleerde drank met een alcoholgehalte variërend tussen de 40 en 85 procent. De man zou samen met een vrouw, van wie vermoed wordt dat het om zijn vriendin ging, in de A320 hebben plaatsgenomen. Zij verontschuldigde zich achteraf bij de passagiers en zei dat hij ‘te veel’ gedronken had.

Een onhandelbare passagier resulteerde in een ongeplande landing © Flightradar24.com

Vechtpartij

Toen de A320 te maken kreeg met turbulentie, wond de man zich op. Hij noemde de gezagvoerder een ‘stuk afval’ en stond op om rotzooi te gaan schoppen. Aan andere passagiers vertelde hij dat hij de leiding van het vliegtuig zou overnemen en de man deed een poging de deuren van het toestel open te maken, iets wat sommige reizigers (onbewust) vaker proberen. ‘Het was een angstaanjagende en verontrustende ervaring. Iedereen vreesde het ergste toen de man de cockpit probeerde te bestormen’, schetst een bron de situatie bij The Sun. ‘De man was zo dronken en er was toenemende woede over hoe hij zo duidelijk dronken aan boord van het vliegtuig heeft kunnen stappen, laat staan ​​dat hij kon blijven drinken.’ Uiteindelijk grepen de cabineleden en andere reizigers in om hem onder controle te krijgen. Daarbij ontstond een vechtpartij.

Vlucht niet vervolgd

De piloten gaven boven Duitsland de noodtoestand af en besloten een ongeplande landing op de luchthaven van München te maken. Daar wachtten hulpdiensten de A320 op. Toen de man van boord gehaald werd, klonk een luid applaus en scandeerden sommige passagiers: ‘Get off, you loser’. Ook zij moesten echter het vliegtuig verlaten en werden ondergebracht in het Marriott Hotel in München.