Drie pikzwarte crashes op een zonnige Duitse dag 

In Duitsland zijn zaterdag op één dag drie toestellen op verschillende plekken neergestort. Bij de crashes kwamen in totaal drie mensen om het leven, aldus de NOS.

In de deelstaat Noordrijn-Westfalen lieten twee mensen het leven nadat hun Cessna FR172H Reims Rocket, registratie D-ECHF, na het opstijgen vanaf een luchthaven vlakbij Soest neerstortte in een veld. Ooggetuigen waren er snel bij om eerste hulp te verlenen, maar ze konden helaas niks meer voor de inzittenden betekenen. De politie zei nadien dat de slachtoffers aanwezig waren bij een pilotenbijeenkomst op het vliegveld. De vlammenzee, die resulteerde na de crash, consumeerde het toestel.

Het was niet het eerste incident van de dag. In dezelfde deelstaat liet eerder al een andere piloot het leven in de buurt van Bielefeld. Een Great Lakes 2T-1A-2, registratie N122TL, werd teruggevonden in de struiken nabij een vuilnisbelt. Hoe het vliegtuig van de 67-jarige piloot uit de lucht is gevallen, is niet bekendgemaakt door de politie.

In tegenstelling tot de andere twee incidenten, kende het derde ongeluk in de deelstaat Hessen slechts gewonden. De Piper J3C-65 Cub, registratie N40749, slaagde er niet in om voldoende te klimmen en crash-landde kort na het opstijgen in een veldje nabij Korbach. Beide inzittenden overleefden het incident en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Veel crashes

Alhoewel het opvallend is dat er drie toestellen op dezelfde dag neerstorten, is het niet onbegrijpelijk. Het was afgelopen weekend mooi weer waardoor veel vliegers ervoor kiezen hun toestellen weer uit de hangar te halen. Des te meer er gevlogen wordt, hoe groter de kans op ongelukken. Om die reden is het statistisch gezien niet ongewoon dat er op eenzelfde dag zó veel toestellen de landingsbaan niet halen.