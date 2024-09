Historische Boeing stort neer

Een Boeing-Stearman verkenningsvliegtuig uit de Tweede wereldoorlog is neergestort in de Amerikaanse staat Washington. Een passagier is om het leven gekomen.

In Skamania County, Washington, is een Boeing Stearman dubbeldekker uit 1943 neergestort. Eén persoon kwam hierbij om het leven. De Boeing-Stearman is een van de meest bekende Amerikaanse trainingsvliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog.

De Sheriff’s Office van Skamania County bericht op Facebook’’ over het incident. Lokale reddingsdiensten werkten samen met andere organisaties waaronder, waaronder de luchtvaartafdeling van het Washington State Department of Transportation, vrijwilligers van het Volcano Rescue Team, een luchtteam van de Amerikaanse kustwacht.

‘Bij aankomst van de hulpdiensten konden ze contact maken met een mannelijke persoon, maar het neergestorte vliegtuig was niet zichtbaar. De vrijwilligers navigeerden door een extreem steile kloof en vonden de piloot, Christopher M. Paulson, 72 jaar oud, uit Eatonville, Washington. Paulson werd door een helikopter van de Amerikaanse kustwacht uit de kloof gehesen en naar Portland, Oregon, gevlogen om medische behandeling te krijgen.’ De gezondheidstoestand van Paulson is vooralsnog onduidelijk. De tweede inzittende, de vijfenveertigjarige Jed Paul Kelly, bezweek aan zijn verwondingen door de crash. Er is een onderzoek gaande in samenwerking met de FAA en de National Transportation Safety Board.

Boeing Stearman

De Boeing Stearman is een trainingsvliegtuig dat werd gebruikt door de Verenigde Staten en enkele geallieerde landen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Minstens 10.626 exemplaren werden gebouwd in de Verenigde Staten in de jaren 1930 en 1940 door Stearman Aircraft Corporation. In 1934 werd dit een dochteronderneming van Boeing. Na de oorlog werden duizenden overtollige vliegtuigen verkocht voor civiel gebruik en werden ze populair voor onder andere landbouwbespuiting en luchtshows. Tientallen exemplaren zijn wereldwijd nog steeds luchtwaardig.

Het is niet de eerste crash met een Stearman dit jaar. Op 28 juni 2024 stortte eenzelfde toestel neer in een groenzone van een woonwijk in Hasselt (België). De piloot raakte zwaargewond, terwijl ook hier de passagier het leven verloor.