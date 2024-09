Laag over Nederland: Falcon Leap van start

Defensie vliegt de komende dagen laag over delen van het land. Tijdens Falcon Leap laten transportvliegtuigen op 150 meter hoogte zien wat ze in huis hebben.

Militaire transportvliegtuigen uit negen landen vliegen vanaf vandaag bijna twee weken lang laag over delen van het land. Ze doen mee met de grootschalige oefening Falcon Leap, waarbij het droppen van spullen en parachutisten wordt geoefend. Tijdens de dertien dagen durende oefeningen komen Nederlandse, Amerikaanse en Griekse C130’s, Britse en Duitse A-400M’s, Poolse en Portugese C-295’s, Griekse en Roemeense C-27J’s en een Spaanse C-295 in actie.

De oefening, die wordt georganiseerd door de 11 Luchtmobiele Brigade, staat de eerste week in het teken van het droppen van vracht. Dat gebeurt boven de Marnewaard in Groningen en de Hechteldse Heide in België. De tweede week worden ook parachutisten gedropt op verschillende locaties in Noord-Brabant, Groningen en Gelderland. Vanaf vliegbasis Eindhoven vinden dan grote droppings plaats boven Wolfheze, Heteren en de Ginkelse Heide.

Laag boven de grond

Bij de oefening vliegen vliegtuigen lager dan gebruikelijk. Voor de oefening vliegt men bij doelgebieden op 500 voet of 150 meter. Het aanvliegen van de doelgebieden gebeurt op 1000 of 1500 voet, oftewel 300 of 450 meter hoogte. De vliegtuigen stijgen op vanaf vliegbasis Eindhoven en landen daar ook weer. Welke route ze exact naar de doelgebieden volgen wordt op de dag zelf bepaald aan de hand van de actuele weersomstandigheden.

Herdenking Market Garden

De oefening zelf duurt tot en met 20 september. Op 21 september vliegt een aantal vliegtuigen over de Ginkelse Heide bij Ede in het kader van de herdenking van Operatie Market Garden. Traditiegetrouw vinden hier parachutesprongen plaats vanuit de transportvliegtuigen. Met Operatie Market Garden werd door gecoördineerde luchtlandingen en grondaanvallen gepoogd bruggen over de Nederlandse rivieren te veroveren. Zo zouden de geallieerde grondtroepen kunnen oprukken richting het Ruhrgebied, het industriële hart van Nazi-Duitsland. De operatie mislukte echter, waardoor de geallieerde opmars vertraagde. In delen van het land volgde daarop de beruchte Hongerwinter.