Hier wordt de nieuwe Boeing 797 gebouwd

Boeing zet stappen richting de toekomst. Een akkoord met een belangrijke vakbond is nabij en het bedrijf committeert zich aan de regio rond Seattle.

Boeing heeft zondag aangekondigd een voorlopig akkoord te hebben bereikt met een vakbond die meer dan 32.000 werknemers in het noordwesten van de VS vertegenwoordigt. Met dit akkoord wordt mogelijk een verlammende staking, die al op 13 september zou kunnen beginnen, voorkomen.

Als het definitief wordt goedgekeurd, omvat het voorgestelde vierjarige contract een algemene loonsverhoging van 25 procent en de toezegging om het volgende commerciële vliegtuig in de regio Seattle te bouwen. Het is een belangrijke overwinning voor de nieuwe Boeing-CEO Kelly Ortberg, die vorige maand begon met de opdracht om de kwaliteit bij de vliegtuigbouwer te verbeteren. Hiervoor is een bestendige band met de vakbonden nodig.

De eerste nieuwe arbeidsovereenkomst in zestien jaar omvat ook betere pensioenvoorzieningen en meer inspraak van de vakbond inzake de veiligheid en kwaliteit. Aldus de International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM), de vakbond in kwestie, is er sprake van het beste contract dat ze ooit hebben onderhandeld.

Het akkoord moet op donderdag worden goedgekeurd door IAM-Leden. Zij kunnen het akkoord nog afwijzen als het minder dan de meerderheid van de stemmen krijgt. Een staking is mogelijk als twee derde van de werknemers stemt voor een werkonderbreking tijdens een tweede stemming

Nieuw vliegtuig

Opvallend is dat in het akkoord concreet is vastgelegd dat een nieuw te ontwikkelen vliegtuigmodel nabij Seattle gebouwd moet worden. Een mogelijke toekomstige Boeing 797 zou dus ook uit de regio die IAM vertegenwoordigt komen. Hiermee verzekert de vakbond haar werknemers van werkgelegenheid in de toekomst. De beslissing van Boeing hierin mee te gaan staat in contrast met eerdere pogingen goedkopere locaties te onderzoeken. Over een nieuw te ontwikkelen vliegtuigmodel zegt Boeing het volgende: ‘Het zou naast onze andere vlaggenschipmodellen komen, wat betekent dat er baanzekerheid is voor generaties’, aldus CEO van Boeing Commercial Airplanes, Stephanie Pope.