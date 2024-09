Velletje wc-papier zorgt voor ongeplande landing 787 

Een Boeing 787-9 van Vistara was onderweg naar Frankfurt toen een passagier een velletje wc-papier met een geschreven boodschap erop aan de crew overhandigde. Het leidde ertoe dat het vliegtuig uit voorzorg landde in Turkije.

Vlucht UK 27 was zaterdag rond het middaguur vanaf de luchthaven van Mumbai vertrokken. Vistara voerde de vlucht uit met een Boeing 787-9, registratie VT-TSQ, met 251 inzittenden aan boord. Na enkele uren kreeg een bemanningslid een velletje wc-papier in de handen gedrukt. Hierop stond de melding ‘bom in vliegtuig’. De crew reageerde snel en algauw werd het vliegtuig omgeleid.

Kort na het incident landde de machine op de luchthaven van Erzurum, in het oosten van Turkije. Volgens de Turkse minister van Transport Abdulkadir Uralo zijn de 237 passagiers en 14 bemanningsleden aan boord van het toestel veilig geëvacueerd. Er vielen hierbij geen gewonden. De Turkse staatsomroep TRT berichtte dat het luchtruim rondom de Oost-Turkse stad helemaal werd afgesloten. De autoriteiten riepen de noodtoestand uit in de regio.

Er is vooralsnog geen verdere informatie beschikbaar wat betreft de melder in kwestie. De politie heeft nog geen informatie naar buiten gebracht over het doorzoeken van zijn huis en bagage, evenmin over de doorzoeking van het Vistara-toestel. Het resterende deel van de vlucht is geannuleerd. De getroffen passagiers zijn later met een andere vlucht alsnog naar hun bestemming gebracht.