FAA-topman: ‘We tolereren het niet’

Het aantal incidenten met agressieve passagiers aan boord van vliegtuigen in de Verenigde Staten is sinds het begin van 2021 met meer dan 80 procent gedaald, na een piek in dat jaar.

Tussen januari en 1 september 2024 werden 1.454 gevallen van wangedrag gemeld bij de Federal Aviation Administration (FAA), vergeleken met bijna 6.000 incidenten in 2021. Opvallend is dat er destijds minder passagiers vlogen; in 2021 werden 674 miljoen passagiersbewegingen geregistreerd, terwijl dat aantal in 2024 al boven de 820 miljoen ligt. De daling kan onder meer worden toegeschreven aan de afschaffing van het mondkapjesbeleid, dat eerder voor veel spanningen zorgde tijdens vluchten.

Ondanks deze afname verwees de FAA 43 gevallen door naar de FBI. Sinds 2021 werken de FAA en FBI samen om de ernstigste gevallen van onhandelbare passagiers te vervolgen. Dit gaat om incidenten als fysieke of seksuele mishandeling en bedreigingen jegens bemanning en passagiers.

‘Er is absoluut geen excuus voor wangedrag,’ zegt FAA-administrator Mike Whitaker. ‘Het bedreigt de veiligheid van iedereen aan boord, en we tolereren het niet.’ De FAA kan boetes tot 37.000 dollar per overtreding opleggen, en passagiers riskeren een no-flylijst, strafrechtelijke vervolging, en gevangenisstraf.