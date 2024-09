Bijzondere noodlanding: Beluga wijkt uit naar Schiphol

Een Airbus BelugaXL onderweg van Saint Nazaire (Frankrijk) naar Hamburg is vanmiddag uitgeweken naar Schiphol. Dit gebeurde nadat het toestel de squawkcode 7700 had afgegeven.

De Beluga daalde snel af naar beneden 10.000 voet, wat kan wijzen op een drukprobleem. De machine met registratie F-GXLI, landde op de Zwanenburgbaan (18C), blijkt uit data van Flightradar24. Na een veilige landing taxiede het toestel richting het platform. Wat er precies aan de hand was is vooralsnog niet bevestigd. De route van de Beluga ©Flightradar24