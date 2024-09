Één-ster airline verliest wederom toestel in crash

Het is de tiende keer in twintig jaar dat Trigana Air een toestel kan afschrijven. Wederom crashte er een toestel van de Indonesische maatschappij. Bij het ongeluk raakte niemand gewond.

De crash vond plaats op maandag 9 september toen het toestel probeerde op te stijgen. De ATR 42-500, registratie PK-YSP, steeg op van de luchthaven van Serui in de richting van Jayapura. Het vliegtuig slaagde er echter niet in te klimmen waarop de piloten besloten om de take off-procedureaf te breken. De turboprop raakte van de baan en kwam uiteindelijk zo’n twintig meter verderop tot stilstand in de berm. Van de 42 passagiers en zes bemanningsleden van vlucht IL-292 zijn een paar gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Verder bleef iedereen ongedeerd.

De gecrashte ATR 42-500 werd gebouwd in 1998 en behoorde tot 2007 als D-BOOO tot de vloten van Eurowings en de toenmalige regionale Lufthansa-partner Contactair. De machine vloog pas sinds 2018 voor Trigana Air. Hari ini:

Trigana Air ATR42-509 PKYSP tergelincir saat lepas landas di Serui menuju Jayapura.



42 penumpang dengan 6 crew selamat dan info sementara tidak ada yang cedera. pic.twitter.com/pLEUp9YyFu— Gerry Soejatman (@GerryS) September 9, 2024

Één-ster waardering

Van de zeven sterren die maatschappijen kunnen krijgen voor veiligheid, heeft Trigana Air er slechts één. Daarmee is de Indonesische airline te vinden in een lijstje met Air Koryo, de Noord-Koreaanse flag carrier, het Surinaamse Blue Wings Airlines en vier Nepalese luchtvaartmaatschappijen: Buddha Air, Nepal Airlines, Tara Air en Yeti Airlines. Het is dan ook niet de eerste keer dat een toestel van Trigana Air de landingsbaan niet weet te halen. De grootste crash gebeurde in 2016. Toen verdween vlucht IL-267 plots van de radar en het toestel werd later teruggevonden door dorpsbewoners van een klein dorpje in de jungle. Alle 54 mensen aan boord overleefden het ongeluk niet. Volgens het onderzoek, dat nadien werd uitgevoerd, was het ongeluk het gevolg van fouten van de piloot en falende waarschuwingssystemen.