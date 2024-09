Na 32 jaar toegang tot geheime stukken Bijlmerramp

Na ruim drie decennia krijgen nabestaanden en geïnteresseerden toegang tot meer archiefstukken over de tragische Bijlmerramp. Een deel van het voorheen geheime archief wordt openbaar.

Op verzoek van de Tweede Kamer, geleid door NSC-leider Pieter Omtzigt, heeft minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) de archiefstukken vrijgegeven. In 2023 diende Omtzigt al een motie in die vrijwel unaniem door de Kamer werd ondersteund. Omtzigt uitte zijn onbegrip over het feit dat er dertig jaar na de Bijlmerramp nog bijna honderd archiefmappen verzegeld zijn. Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) stelde dat het voor nabestaanden waardevol zou zijn om toegang te krijgen tot een groter deel van de opgeslagen documenten en videobanden.

Volgens een ICAO-luchtvaartverdrag moet Nederland de bevindingen van onderzoek naar vliegongelukken 75 jaar geheimhouden, om de bereidheid van mensen om mee te werken te waarborgen. Toch bleek na een herbeoordeling dat voor sommige archiefstukken deze plicht niet geldt.

De stukken zijn vanaf vandaag te raadplegen in het Nationaal Archief in Den Haag. Het archief omvat 81 dossiers, vier audio-opnamen en zes video-opnamen. Van deze dossiers zijn er nu 27 openbaar gemaakt. Sommige andere dossiers blijven voorlopig geheim of moeten eerst nog worden gescheiden van vertrouwelijke stukken voordat ze toegankelijk worden.

De Bijlmerramp vond plaats op zondagavond 4 oktober 1992 om 18:35 uur. Een vrachtvliegtuig van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al was onderweg van New York naar Tel Aviv, met een tussenstop op Schiphol. Tijdens de vlucht naar de Nederlandse luchthaven traden drie technische defecten op. Op Schiphol werden deze tijdelijk gerepareerd, werd de brandstof bijgevuld en werd een nieuwe lading aan boord gebracht. Vijf minuten na het opstijgen van de Boeing 747-258F, om 18:27 uur, kwamen de eerste meldingen van problemen binnen. Zeven minuten later stortte het vliegtuig neer op de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg. Bij de ramp kwamen ten minste 43 mensen om.