Onrust onder Boeing-personeel

Een voorlopig arbeidscontract tussen Boeing en een van de grootste vakbonden heeft veel werknemers teleurgesteld. Ze hoopten op meer loonsverhogingen en betere pensioenen.

De International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM), die meer dan 32.000 werknemers vertegenwoordigt, maakte zondag samen met Boeing het akkoord bekend. Of de IAM-leden het voorstel zullen goedkeuren of alsnog besluiten te staken, blijft onzeker. ‘De leden zijn boos,’ verklaarde IAM-president Jon Holden tegenover Reuters. ‘Het is moeilijk om de afgelopen tien jaar achter je te laten, waarin zoveel essentiële zaken zijn verloren gegaan.’ Toch benadrukt Holden dat dit de beste deal was die de vakbond tijdens de onderhandelingen kon sluiten.

Het voorstel omvat een loonsverhoging van 25 procent over vier jaar en een belofte van Boeing om haar volgende commerciële vliegtuig in de omgeving van Seattle te bouwen. Veel vakbondsleden hadden echter gehoopt op een loonsverhoging van 40 procent en de herinvoering van de pensioenregeling, die tien jaar geleden tijdens een eerdere onderhandeling werd opgeheven.

De teleurstelling richt zich niet alleen op Boeing, maar ook op de vakbond zelf. ‘Dit contract is een klap in het gezicht. Holden liegt en manipuleert voor zijn eigen belang,’ zei een werknemer. Een ander voegde toe: ‘Ik vertrouw er niet op dat Boeing, IAM en Holden eerlijk zullen onderhandelen namens de leden.’

Ondertussen verspreiden zich beelden van protesten bij de Boeing-fabrieken op sociale media, waar werknemers rally’s organiseren in aanloop naar de stemming. @rae.abby Boeing Strike Rally 🪧 9/9/24 #boeing #boeingstrike #IAM751 #pnw #support #machinist #strike #everett #washington ♬ original sound – rae.abby

De vakbondsleden stemmen donderdag over het voorlopige akkoord. Als het voorstel van Boeing wordt afgewezen, begint de staking vrijdag om 12:01 uur.