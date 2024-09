Brussels beveiligingspersoneel legt werk neer

Vakbonden die het beveiligingspersoneel op Brussels Airport vertegenwoordigen, hebben aangekondigd dat er op 1 oktober een 24-uursstaking zal plaatsvinden.

Niet alleen beveiligingsmedewerkers, maar ook werknemers in de schoonmaak en horeca sluiten zich aan bij de staking. De vakbonden protesteren tegen de slechte arbeidsomstandigheden en kostenbesparingen, ondanks de flinke winstgroei van de luchthaven in 2023. Ze wijzen erop dat er fors geïnvesteerd wordt in passagiersvoorzieningen, terwijl de faciliteiten en werkomstandigheden van het personeel sterk verouderd en onvoldoende zijn. Hoge ziekteverzuimcijfers en een hoog verloop onder het beveiligingspersoneel wijzen op de ernst van de situatie. De staking is georganiseerd om aandacht te vragen voor de behoefte aan eerlijke lonen en verbeterde arbeidsomstandigheden, en om een signaal af te geven tegen bredere bezuinigingsmaatregelen die werknemers in Europa beïnvloeden.

De 24-uursstaking zal naar verwachting leiden tot aanzienlijke verstoringen van het vliegverkeer. Zonder beveiligingspersoneel kunnen passagiers geconfronteerd worden met lange wachttijden en vertragingen bij de controleposten. Reizigers wordt geadviseerd hun vluchtstatus nauwlettend in de gaten te houden.

Twee jaar geleden staakte het beveiligingspersoneel ook al op Brussels Airport. Destijds werden alle vertrekkende vluchten van de luchthaven geannuleerd.