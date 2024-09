Delta A350 botst op collega

Twee vliegtuigen van Delta Airlines kwamen dinsdag met elkaar in botsing tijdens het taxiën. Niemand raakte gewond bij het voorval.

De vliegtuigen, een Airbus A350 op weg naar Tokio en een CRJ-900 met bestemming Lafayette, Louisiana, taxieden op aangrenzende banen toen de vleugel van de A350 de staart van het regionale vliegtuig raakte. Beide toestellen liepen zichtbare schade op: de A350 had schade aan de neus, terwijl de CRJ-900 een beschadigde T-staart had. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend.

Delta reageerde op het incident in een verklaring: ‘Rond 10:07 uur maakte de vleugel van een Airbus A350 die taxiede als DL295 van Atlanta naar Tokio-Haneda contact met de staart van een Endeavor Air CRJ-900, DL5526 naar Lafayette, Louisiana, op een aangrenzende taxibaan, wat resulteerde in schade aan de staart van de regionale jet en de vleugel van de A350. Er zijn op dit moment geen gewonden gemeld en klanten worden teruggebracht naar de terminal, waar ze op alternatieve vluchten worden ondergebracht.’ Exclusive video of the Delta Airbus A350 and the DeltA CRJ-900 after they collided this morning during taxi in Atlanta#a350 #Delta #deltaairlines #aviation pic.twitter.com/WeNR9az28X— A Fly Guy's Crew Lounge (@AFlyGuyTravels) September 10, 2024 There were 221 customers on DL295 and 56 customers on DL5526. At this time, no additional operational adjustments are expected.



Delta is cooperating with the NTSB and other authorities on this incident.— Delta News Hub (@DeltaNewsHub) September 10, 2024

Het incident komt enkele maanden na een soortgelijk voorval in juli, toen twee Delta-vliegtuigen elkaar raakten tijdens het taxiën op de luchthaven van Salt Lake City.