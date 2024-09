Een volgende overname door Lufthansa nabij?

Lufthansa ziet haar kans opnieuw schoon. Het Letse airBaltic komt binnenkort op de markt en de Duitse luchtvaartreus zou geïnteresseerd zijn.

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa overweegt een belang te nemen in de Letse staatsluchtvaartmaatschappij airBaltic. AirBaltic staat aan de vooravond van een beursgang en de Duitsers zouden geïnteresseerd zijn. Dat meldde een anonieme bron die bekend is met de zaak deze week. De Europese luchtvaartindustrie is de afgelopen 20 jaar geleidelijk geconsolideerd, maar blijft gefragmenteerd, waarbij kleine nationale luchtvaartmaatschappijen moeite hebben om te concurreren met grotere rivalen.

Bloomberg News berichtte als eerste over het mogelijke investeringsplan van Lufthansa. Gesprekken bevinden zich in een vroeg stadium en er is nog geen concreet besluit genomen. Wel zou het verwerven van een belang in airBaltic passen binnen Lufthansa’s bredere strategie om investeringen te doen in nationale luchtvaartmaatschappijen met de mogelijkheid om het eigendom later uit te breiden. Eerder dit jaar kreeg Lufthansa goedkeuring om een belang van 41% te kopen in ITA Airways, de opvolger van Alitalia, naast de bestaande belangen in luchtvaartmaatschappijen in Zwitserland, België en Oostenrijk.

Het management van airBaltic bereidt zich voor op een beursgang tegen het einde van 2024, hoewel CEO Martin Gauss heeft aangegeven dat dit ook in de eerste helft van 2025 zou kunnen plaatsvinden. Gauss vertelde in maart aan Reuters dat hij zich kan voorstellen dat het bedrijf wordt opgenomen in een grotere groep, waarbij hij verwees naar de overnames van Swiss en Iberia door respectievelijk Lufthansa en IAG. Letland heeft eerder aangegeven dat het van plan is om na de beursgang minimaal 25% van airBaltic te behouden. Het Letse Ministerie van Transport, dat de verkoop beheert, weigerde commentaar te geven naar aanleiding van de Duitse interesse.

Leasemaatschappij

AirBaltic beschikt momenteel over bijna vijftig A220’s en heeft ruim tachtig vliegtuigen van het type besteld. De airline heeft de wens om haar vloot uit te breiden tot honderd toestellen in 2030 en focust alleen op de A220-300, de langste versie van het type. airBaltic is momenteel de grootste gebruiker van de A220 in Europa en de grootste gebruiker van de A220-300 ter wereld. In 2022 werd begonnen met het wet leasen van toestellen aan andere luchtvaartmaatschappijen. De maatschappij sloot zo ook een deal met de Lufthansa Group waardoor er nu vliegtuigen van airBaltic voor SWISS en Eurowings vliegen. In augustus 2024 plaatste airBaltic nog een aanvullende order voor nog 10 Airbus A220-300’s.