FAA zet Boeing onder druk

De Federal Aviation Administration (FAA) heeft benadrukt dat Boeing moet voldoen aan strikte veiligheidsprocessen voordat er sprake kan zijn van het opheffen van het productieplafond voor de 737 MAX.

FAA-topman Mike Whitaker onderstreepte dat naleving van Boeing’s kwaliteitsplan essentieel is voor verdere productiegroei. Dat gebeurde tijdens het eerste gesprek tussen Whitaker en Boeing’s nieuwe CEO, Kelly Ortberg. ‘We moeten ervoor zorgen dat de veiligheidscijfers precies zijn waar ze moeten zijn om te kunnen groeien,’ verklaarde Whitaker tijdens een conferentie op dinsdag.

Dit standpunt komt voort uit een eerdere beslissing van de FAA in februari om de productie van de 737 MAX te beperken tot 38 toestellen per maand. Aanleiding hiervoor was het incident met een Boeing 737 MAX 9 van Alaska Airlines op 5 januari. Tijdens het voorval verloor de 737 MAX een deurpaneel. De FAA heeft het toezicht verscherpt en Boeing een termijn van 90 dagen gegeven om een plan op te stellen voor het aanpakken van structurele problemen in de kwaliteitscontrole. Boeing heeft dit plan op 30 mei ingediend, en Whitaker heeft toegezegd elk kwartaal met Ortberg bijeen te komen. De eerste vergadering staat gepland in september in Seattle.

Ondertussen heeft ook het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek ingesteld naar Boeing. In juli schikte het bedrijf voor $243,6 miljoen na een aanklacht wegens fraude. Ortberg, die op 8 augustus aantrad als CEO, gaf in een interne e-mail aan dat hij zich inzet voor een ‘cultuurverandering’ binnen het bedrijf. Hij beloofde een omgeving te creëren waarin medewerkers hun zorgen vrij kunnen uiten en waarin middelen worden ingezet om operationele problemen doeltreffend aan te pakken.