Russische airline haalt 747’s uit de opslag

Rossiya Airlines, een dochtermaatschappij van Aeroflot, haalt een viertal Boeing 747-400’s weer van stal. De toestellen zullen vanaf volgend jaar in gebruik genomen worden.

Sergei Alexandrovsky, CEO van de Aeroflot Group, heeft bevestigd dat de widebody-toestellen opnieuw worden ingezet op Rossiya’s routes. Tijdens het Eastern Economic Forum in Vladivostok vertelde Alexandrovsky aan verslaggevers dat de Jumbojets momenteel worden voorbereid om weer te gaan vliegen. Naar verluidt zouden de vliegtuigen in eerste instantie vooral binnenlandse routes worden ingezet. Het streven is dat de machines in de zomer van 2025 in de lucht zijn, of mogelijk zelfs al in de herfst-winter van 2024-2025.

Volgens het register van de Russische luchtvaartautoriteit Rosaviatsia stonden er eind juni 2024 vijf Boeing 747’s geregistreerd bij Rossiya Airlines. FrequentFlyers.ru meldt dat drie van deze toestellen—RA-73283, RA-73286 en RA-73289—nog steeds geldige luchtwaardigheidscertificaten hebben. De overige twee toestellen staan sinds de pandemie in opslag. Momenteel ondergaat een aantal vliegtuigen al onderhoud om ze klaar te maken voor toekomstige vluchten.

‘In de periode van intensief gebruik op binnenlandse en internationale vakantieroutes beschikte Rossiya over negen Boeing 747-400’s. Al deze toestellen hebben nog een dubbele registratie, maar er wordt gewerkt aan het uitschrijven van de vliegtuigen uit het Ierse register. Een van de toestellen (RA-73287) bevindt zich momenteel in de Verenigde Arabische Emiraten voor groot onderhoud, terwijl een ander is teruggegeven aan de leasemaatschappij,’ aldus FrequentFlyers.

De Russische maatschappij ontving in 2016 zeven Boeing 747-400’s die eerder vlogen voor Transaero Airlines, gevolgd door nog eens twee in 2017. Oorspronkelijk was het plan om deze toestellen eind 2023 uit de vloot te nemen. Er werd echter gemeld dat de maatschappij in 2023 nog vluchten uitvoerde met twee Jumbo’s.