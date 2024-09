Een thuisbasis voor restauratie eerste Lear Jet

De Classic Lear Jet Foundation, de non-profitorganisatie die probeert de eerste Lear Jet 23 ooit weer vliegklaar te maken, heeft een langdurige overeenkomst getekend met Bombardier. De vliegtuigbouwer gaat onderdak bieden aan het project.

Van de Learjet 23 werd in oktober 1964 voor het eerst een exemplaar aan een klant geleverd. De Chemical and Industrial Corporation uit Cincinnati kocht het eerste toestel met serienummer 003. Precies dit vliegtuig wordt meer dan 58 jaar later door enkele enthousiastelingen gerestaureerd en weer vliegklaar gemaakt. Voor het project is nu een thuisbasis gevonden: Bombardier biedt een helpende hand.

Voortgang

In mei 2023 werd de 23-003 verplaatst naar gebouw 14, de voormalige afleveringshangar van Learjet, en sindsdien heeft de organisatie daar verschillende evenementen en bezichtigingen rondom het vliegtuig georganiseerd. Het grootste deel van de restauratie van de lichte tweemotorige jet vindt plaats in een werkplaats in gebouw 14. Volgens de laatste voortgangsupdate van de groep werd bij het ontmantelen van de cockpit een wirwar van ongeïdentificeerde draden ontdekt, die allemaal gemarkeerd moeten worden voordat ze verwijderd kunnen worden. Naast dit ingewikkelde dossier staat men voor de vervelende klus om al het schuimisolatiemateriaal te verwijderen opdat er een grondige structurele evaluatie kan worden uitgevoerd. Daarnaast zal de buitenkant van het vliegtuig worden ontdaan van verf, wat vereist dat de romp naar een andere werkplaats wordt verplaatst.

Rust en zekerheid

De toezegging van Bombardier maakt dat het project de toekomst met enige rust tegemoet kan zien. De stichting verklaarde dat de zekerheid van de overeenkomst het tempo van het project aanzienlijk zal versnellen en bedankte de stad Wichita voor haar medewerking bij de goedkeuring van de huisvestingsovereenkomst.