Emirates-Premium Economy vervroegd naar Brussel

Emirates zet sinds maandag al de vernieuwde Boeing 777-300ER’s in op de route tussen Dubai en Brussel. Daarmee komt de maatschappij vervroegd op de proppen met haar vernieuwingen.

Volgens de officiële planning zou de Triple Seven inclusief Premium Economy pas vanaf woensdag naar de Belgische hoofdstad vliegen. De ombouw van de toestellen verloopt echter dermate voorspoedig dat de airline haar machine op maandag al in gebruik nam. Brussel is, na Genève en Tokio, de derde bestemming van de vernieuwde toestellen. Het grootste verschil is het ervaren comfort door de passagier. In de Business Class staan de stoelen nu in een 1-2-1 samenstelling in plaats van de verouderde 2-3-2. Hierbij moest de middelste passagier over zijn buren heenstappen als hij het toilet wilde bezoeken.

Tevens voegt de in Dubai-gebaseerde maatschappij een nieuwe klasse toe: Premium Economy. Deze vernieuwing in de luchtvaart biedt ruimte aan mensen die net wat meer te besteden hebben, maar hun geld niet kwijt willen aan de duurdere Business Class. De cabine telt slechts 24 stoelen in een 2-4-2 opstelling. De opgefriste economy class moet het vanaf nu doen met vijftig zetels minder dan eerst: 256.

Nog niet naar Schiphol

Vanaf oktober komen de vernieuwde Triple Sevens ook naar Zürich en Riyadh. Schiphol zal nog even moeten wachten. De precieze datum is nog niet bekend. Op dit moment zet Emirates haar 777-300ER’s op twee van de drie dagelijkse vluchten naar de Amsterdamse luchthaven in. Vanaf eind oktober gaat de airline een extra A380 inzetten waarvoor één van de twee 777-vluchten moet wijken. Qua vliegervaring zullen reizigers dat wel merken. Niet alleen zitten ze in een A380, een toestel dat wereldwijd wordt geprezen om het comfort, maar ook beschikken de machines al langer over een Premium Economy-cabine en is de Business Class identiek aan de gemoderniseerde 777’s.