Iran Air niet langer welkom

Drie West-Europese landen hebben sancties opgelegd aan Iran. De nationale luchtvaartmaatschappij, Iran Air, is niet langer welkom. Andere landen zijn sancties aan het onderzoeken.

Het gaat om de zogenaamde E3, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, de meest invloedrijke landen van West-Europa. De sancties komen als reactie op de wapenleveranties van het Midden-Oosterse land aan Rusland. Iran steunt Poetin in de oorlog tegen Oekraïne. In een gezamenlijke verklaring veroordeelden de drie landen de samenwerking. Ze veroordelen ‘de export van Iran en de aankoop van Iraanse ballistische raketten door Rusland met klem. Dit is een verdere escalatie van de militaire steun van Iran voor de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne, waardoor Iraanse raketten Europees grondgebied zullen bereiken en het leed van de Oekraïense bevolking zal verergeren’.

De sancties komen niet onverwachts. In maart waarschuwde de G7-landen al bereid te zijn stappen te ondernemen mocht Iran zich mengen in de oorlog. Ook was de nationale luchtvaartmaatschappij destijds al een doelwit. De Verenigde Staten beschuldigden Iran Air van het vervoeren van electronica naar Rusland met een Boeing 747. ‘Als Iran doorgaat met het leveren van ballistische raketten of gerelateerde technologie aan Rusland, zijn we bereid om snel en gecoördineerd te reageren, ook met nieuwe en belangrijke maatregelen tegen Iran.’

Belangrijk om te melden is dat Iran Air waarschijnlijk niet per direct alle vluchten stopzet. Luchtvaartmaatschappijen hebben in principe recht op een periode waarin ze operaties kunnen stopzetten. Het Britse Ministerie van Buitenlandse Zaken zei tegen the National dat men de toestellen voorlopig kan verwachten.

‘Gezamelijke aanpak was wenselijk’

Intussen zijn de Oostenrijkers ook op zoek naar middelen om zich te bewapenen tegen Iran. Iran Air voert één wekelijkse vlucht uit naar Wenen. Wel zegt de Oostenrijkse regering het jammer te vinden dat er niet is samengewerkt. ‘Een gezamenlijke aanpak binnen de EU zou wenselijk zijn geweest. Het is jammer dat dit niet is gebeurd.’

Iran Air voert 68 maandelijkse vluchten uit naar West-Europese landen. Haar meest belangrijke bestemming is London Heathrow. De Londense luchthaven verwelkomt veertien keer per maand een A330-200 waarin 238 passagiers kunnen plaatsnemen. Andere bestemmingen van de Iraanse flag carrier zijn: Parijs CDG, Keulen/Bonn, Hamburg, Frankfurt, Milaan MXP en Rome FMC. Amsterdam valt niet binnen het netwerk van Iran Air. KLM vliegt zelf ook niet naar Teheran.