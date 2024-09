Voormalig EU-topman concludeert: ‘De luchtvaart is essentieel’

Afgelopen week presenteerde voormalig president van de Europese Centrale Bank zijn rapport over het concurrentievermogen van Europa. Hij vindt dat er tenminste achthonderd miljoen euro aan investeringen nodig zijn, ook in de luchtvaart.

In een boekwerk van 328 pagina’s heeft voormalig ECB-president Mario Draghi op verzoek van de Europese Commissie de resultaten van zijn onderzoek nauwkeurig beschreven. Volgens de analyse gaat het namelijk niet goed met de Europese Unie. Grote machten als de Verenigde Staten en China beginnen steeds meer voorop te lopen, ook op het gebied van innovatie en dynamiek in de luchtvaart. Draghi concludeert: de luchtvaart is essentieel voor het concurrentievermogen van de EU.

Autonomie

Allereerst stelt de voormalig ECB-president dat de Europese Commissie zich moet inzetten om de huidige luchtvaart te behouden en zelfs te bevorderen. Het doel moet uiteindelijk ‘volledige autonomie van de toeleveringsketen’ zijn. Dat wil zeggen dat ook de motoren honderd procent van Europese bodem moeten komen, zelfs de meest kleine onderdelen. Tegelijkertijd moet de EU investeringen in productiefaciliteiten ondersteunen opdat Europa ‘de autonomie op het gebied van duurzame, hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen kan waarborgen,’ aldus het rapport.

Om die autonomie te bereiken, moet de Europese Unie stappen zetten met betrekking tot de beschikbaarheid en kosteneffectiviteit van deze brandstoffen, stelt Draghi. Als het aan hem ligt kijken we over de Atlantische Oceaan heen en leren we van de Amerikanen. De door Joe Biden geïmplementeerde Inflation Reduction Act zorgde ervoor dat gunstige voorwaarden ontstonden voor duurzaam investeren en beleggen. Sinds de invoering van deze wet hebben de Verenigde Staten veertig procent van de wereldwijd geplande investeringen in nieuwe installaties voor duurzame kerosine binnengesleept.

Optimalisatie

Bovendien beweert Draghi dat Europa het luchtruim moet ‘optimaliseren’. De Europese luchtvaart profiteert veel meer van de Schengenzone ten opzichte van andere vervoersmiddelen. Toch kost het ontbreken van een gecoördineerd, intra-continentaal luchtverkeersbeheer de Europese luchtvaart zo’n zes miljard euro per jaar. Tevens stoot die 11,6 miljoen ton extra Co2 uit. Het rapport concludeerde dat regelgevende belemmeringen optimalisatie van het luchtruim in de weg zitten.

Belangenorganisatie van luchthavens ACI ziet het rapport van Draghi als ‘een duidelijke weerlegging van degenen die denken dat de toekomst van het luchtvervoer ligt in het verminderen van de vraag en het invoeren van capaciteitsplafonds’. Ze zijn blij met ‘het besef dat gezien de wereldwijd toenemende passagiersvraag de infrastructuur moet worden uitgebreid om de overbelasting het hoofd te bieden en verdere groei mogelijk te maken’.