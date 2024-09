Wizz Air wijde wereld in met nieuwe Airbussen

Wizz Air gaat nieuwe Airbussen over heel Europa én het Midden-Oosten verspreiden. Zo kan de maatschappij een netwerk ontwikkelen dat geschikt is voor haar lange afstandsambities.

Vanaf voorjaar 2025 verwacht de Hongaarse budgetvlieger 47 A321XLR-toestellen in ontvangst te nemen. Wizz-topman József Váradi vertelde daarover tegen aviationweek.com en zei dat het plan is om de machines over zes tot acht verschillende bases te installeren. Elke locatie zal dan drie tot vijf airbussen huisvesten vanwaaruit ze opereren. ‘We hebben enige schaal nodig op elke locatie, zodat je een beetje massa in huis hebt. Je moet wel nadenken over operationele back-up als er wat misgaat.’

Onlangs maakte de Hongaarse budgetvlieger bekend een route van Milaan Malpensa naar Abu Dhabi te gaan uitvoeren met de Airbus A321XLR. De route komt na een aantal eerdere bekendmakingen. Váradi zei dinsdag op een bijeenkomst in Londen dat de eerste route met een A321XLR gepland staat op 31 maart 2025. Dan zal Wizz Air reizigers van London Gatwick naar Jeddah, Saoedi Arabië brengen. De Wizz-topman zei dat de toevoeging van de XLR een groot aantal nieuwe deuren opende voor de Hongaarse budgetvlieger.

In de toekomst naar India

Ook kan hij niet uitsluiten in de toekomst bestemmingen in India aan te doen. Váradi beweert dat er grote vraag is naar vluchten tussen West-Europa en het rap groeiende luchtvaartland India. Het is vooralsnog niet makkelijk voor Wizz Air om slots te winnen in het Zuid-Aziatische land. De lokale autoriteiten zijn erg gesteld op haar eigen maatschappij Air India en geven haar daarom voorrang bij het verlenen van slots, aldus de CEO van Wizz Air. Váradi staat niet alleen in zijn visie op India. De maatschappij van voormalig KLM-topman Pieter Elbers, IndiGo, zegt ook te willen uitbreiden naar West-Europa zodra háár XLR’s in 2027 geleverd worden.