Boeing-medewerkers maken vuist

Een van de grootste vakbonden van Boeing-medewerkers verwierp donderdag een voorlopig contractaanbod, waarmee een staking begon.

Ruim 30.000 leden van de International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) legden kort na de stemming het werk neer. De stakingen vinden plaats in de Boeing-fabrieken in Seattle, Portland en Zuid-Californië. Het contract werd door 94,6 procent van de werknemers verworpen en 96 procent stemde voor de staking.

Zondag maakte de vakbond bekend dat er na maanden onderhandelen een voorlopig akkoord was bereikt. ‘We hebben het voorstel aanbevolen omdat we niet kunnen garanderen dat we met een staking meer kunnen bereiken,’ schreef IAM-voorzitter Jon Holden aan de leden. Toch begon de kritiek snel binnen te stromen; veel vakbondsleden vonden het aanbod niet goed genoeg.

Het voorstel zou een loonsverhoging van 25 procent omvatten, de kosten voor gezondheidszorg voor werknemers verlagen en de pensioenbijdragen van het bedrijf verhogen. Daarnaast beloofde Boeing dat het volgende vliegtuig in Seattle zou worden gebouwd, en niet in de fabriek in South Carolina. Toch was dit niet genoeg voor veel leden, die minimaal een loonsverhoging van 40 procent en betere pensioenvoorwaarden eisten.

De staking komt op een ongelukkig moment voor Boeing. Het bedrijf heeft te maken met een veiligheidscrisis sinds een deurpaneel van een 737 MAX-vliegtuig in januari tijdens een vlucht loskwam. Het incident dwong Boeing om de productie van het populaire toestel te vertragen en extra kwaliteitscontroles in te voeren. Boeing probeert nu vertrouwen terug te winnen bij luchtvaartmaatschappijen, toezichthouders en de consument.

Voor de stemming had de nieuwe CEO van Boeing, Kelly Ortberg, de werknemers aangespoord het contract goed te keuren. ‘Een staking zou ons herstel in gevaar brengen, het vertrouwen van klanten verder ondermijnen en ons vermogen om samen aan de toekomst te werken schaden,’ waarschuwde Ortberg in een brief aan het personeel.

Na de goedkeuring van de staking gaf Boeing een verklaring af: ‘Het is duidelijk dat het voorlopige akkoord met de IAM-leiding niet acceptabel was voor de leden. We blijven toegewijd aan het herstellen van onze relatie met de werknemers en de vakbond, en we zijn bereid terug aan tafel te komen om een nieuw akkoord te bereiken.’