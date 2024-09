Crew weet 737-botsing te voorkomen

Een vlucht van Alaska Airlines heeft donderdag de start afgebroken om een mogelijke botsing te voorkomen met een vliegtuig van Southwest Airlines, dat toestemming had gekregen om de landingsbaan over te steken op Nashville International Airport in Tennessee.

De Boeing 737 MAX 9 van Alaska Airlines had goedkeuring om richting Seattle op te stijgen, maar de piloten werden gedwongen abrupt te remmen vanwege een potentieel ‘verkeersconflict’ op de landingsbaan, aldus Alaska Airlines in een verklaring.

De Federal Aviation Administration (FAA) meldde dat een Boeing 737-700 van Southwest Airlines toestemming had gekregen om het einde van de landingsbaan over te steken. Volgens gegevens van Flightradar24 bereikte de Alaska-vlucht een snelheid van 104 knopen (ongeveer 199 km/uur) voordat de piloten de snelheid terugbrachten.

Na de plotselinge stop meldde de bemanning van Alaska Airlines dat de banden van het vliegtuig waren geklapt. De luchtvaartmaatschappij verklaarde dat dit een veiligheidsmaatregel is, de banden zijn ontworpen om leeg te lopen door de hitte die vrijkomt bij een noodstop. Er vielen geen gewonden bij het incident.

Het vliegtuig taxiede vervolgens naar een locatie nabij de terminal, waar de 176 passagiers veilig konden uitstappen. Ze keerden terug naar de terminal en zouden later die avond alsnog naar Seattle vliegen. Technici in Nashville onderzochten het vliegtuig. Southwest Airlines meldde dat ze in contact staan met de FAA en de National Transportation Safety Board (NTSB), die gezamenlijk het incident onderzoeken. Southwest gaf aan volledig mee te werken aan het onderzoek.

Het incident van donderdag komt slechts enkele dagen nadat twee vliegtuigen van Delta Air Lines met elkaar in botsing kwamen op een taxibaan op de luchthaven van Atlanta, waarbij een A350 de staart van een CRJ-900 beschadigde.