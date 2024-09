KLM-piloot op slippers

De KLM-piloot Niels de Leeuw wil op slippers voor de Curaçao Marathon geld inzamelen voor de 38-jarige zieke Billy Valentijn.

Op jonge leeftijd raakte Valentijn spastisch en werd hij afhankelijk van zijn rolstoel. Daarnaast onderging op hij zijn dertiende een heupoperatie, maar omdat die niet goed verliep, kon hij zijn heupen niet meer bewegen en kan hij alleen nog maar liggen. Zijn droom is om nog een keer terug te gaan naar Bonaire, het Caribische eiland waar hij nadat hij geboren werd in Curaçao naartoe verhuisd was. Echter, door zijn beperking is het lastig om gemakkelijk het vliegtuig te nemen. Omdat zo’n initiatief naar verwachting veel geld kost, ging een geldinzameling, geïntroduceerd door Ingrid Havermans, van start. In zes jaar tijd is vandaag de dag reeds 24.000 euro opgehaald. Het doel is de 36.000 euro te halen.

Marathon op slippers

Daarin wil de KLM-piloot graag zijn aandeel hebben. Ook al kent hij Valentijn niet, de De Leeuw werd wel geraakt door zijn verhaal. Op 24 november loopt hij de marathon, die door de luchtvaartmaatschappij gesponsord wordt. Tot nu toe haalde hij hier meer dan 1.100 euro op. Om het ludieker te maken, wil De Leeuw de marathon, die 42,2 kilometer lang is, op slippers lopen. ‘Dat past wel bij het Caribisch gebied’, aldus de KLM-vlieger bij NH Nieuws. ‘Het zal wel wat blaren en pijn opleveren.’ De Leeuw loopt op dunne rubberen zooltjes met twee touwtjes om beide enkels. ‘Je belast je spieren meer, maar je haalt ook meer kracht uit je spieren. Je loopt eigenlijk op de bal van je voet’, zegt hij.