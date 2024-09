Morgen veel bezoekers verwacht bij Nederlandse AirFair

Zaterdag 14 september wordt van 10 tot 16 uur op vliegveld Teuge de jaarlijkse General Aviation AirFair georganiseerd. Het evenement is inmiddels een begrip binnen de kleine luchtvaart en ook dit jaar worden er weer veel bezoekers verwacht.

Nadat de vorige editie van de AirFair Teuge maar liefst zesduizend bezoekers trok, wordt het ook dit jaar naar verwachting gezellig druk. Belangstellenden kunnen tijdens het evenement (gratis) een kijkje nemen bij zo’n 35 stands met allerlei verschillende luchtvaartproducten. Daarbij gaat het om vliegtuigdealers en -importeurs, maar ook om bijvoorbeeld vliegscholen, onderwijsinstellingen en het Ministerie van Defensie.

Verder zal er aandacht worden besteed aan ontwikkelingen op het gebied van alternatieve aandrijving, onder meer met verschillende lezingen waarbij ook Fokker NextGen zal langskomen. Bovendien staat op Teuge natuurlijk het elektrisch vliegen in de schijnwerpers; het is dan ook geen toeval dat het op hetzelfde vliegveld gevestigde E-Flight Academy gelijktijdig haar Open Dag organiseert, waar bezoekers meer te weten kunnen komen over elektrisch vliegen, voordelig een proefvlucht kunnen maken en gratis een rondje kunnen vliegen in de simulator. Geïnteresseerden wordt aangeraden zich nog snel aan te melden via de onderstaande knop.