Nachtmerrie voor Schiphol-bewaker

Een nachtmerrie voor een voormalig Schiphol-bewaker: onterecht beschuldigd worden van betrokkenheid bij drugssmokkel. Vrijgesproken vecht hij nog voor volledig eerherstel.

Een gesprek met een verdachte van drugssmokkel kostte een beveiliger op Schiphol zijn baan. Hoewel de man uit Roelofarendsveen inmiddels door de rechter is vrijgesproken van enige criminele betrokkenheid, zit hij nog steeds depressief thuis. ‘Ik wil mijn leven terug’, zegt hij tegenover het Algemeen Dagblad.

Drie jaar geleden werd een beveiliger op Schiphol plotsklaps de verdachte in een zaak ronddrugssmokkel. De Marechaussee trok de toestemming in die het bedrijf Menzies Security Services had gekregen om de man beveiligingswerk te laten doen op de luchthaven. Onterecht, zo blijkt later. Justitie hield al geruime tijd een groep drugssmokkelaars in de gaten en luisterde telefoons af. De nietsvermoedende beveiliger had geen idee met wie hij te maken had toen hij een van hen een lift gaf omdat het regende, maar werd toch gezien als medeplichtige.

Terug naar Schiphol

De rechter gaf vorig jaar al gehoor aan zijn verhaal en sprak de man vrij van betrokkenheid bij de invoer of het vervoer van drugs. Maar daarmee was de zaak nog niet opgelost, want hij kreeg niet automatisch zijn baan terug. De beveiliger zoekt eerherstel en is daarom in hoger beroep gegaan bij de Raad van State.

‘Ik wil alleen mijn Schipholpas terug die van me is afgenomen. De afgelopen periode is een nachtmerrie geweest, ik wil gewoon mijn leven terug.’ Binnen zes weken volgt de uitspraak van de Raad van State over deze zaak.