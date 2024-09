Ryanair-baas: ‘maximaal twee glazen alcohol aan boord’

Ryanair-CEO Michael O’Leary is bereid een limiet van twee glazen alcohol per passagier aan boord in te voeren, op voorwaarde dat dezelfde regel geldt voor de bars op de luchthaven.

O’Leary wijst op wekelijkse incidenten waarbij passagiers na alcoholgebruik, vooral in combinatie met andere middelen, gewelddadig worden. In een gesprek met Sky News zei hij dat hij ‘morgen’ al een alcohollimiet aan boord zou instellen als er ook een limiet op de luchthaven wordt opgelegd. ‘Als de prijs voor het instellen van een dranklimiet op de luchthaven, waar het probleem wordt gecreëerd, een dranklimiet aan boord van het vliegtuig inhoudt, hebben we daar geen probleem mee,’ liet de Ryanair-baas weten. Daarbij verwijst hij naar een voorval waarbij een vlucht van Manchester naar Ibiza moest uitwijken naar Toulouse, nadat twee dronken passagiers volledig door het lint gingen.

Eind augustus pleitte O’Leary er al voor dat reizigers op luchthavens niet meer dan twee glazen alcohol mogen drinken. Volgens hem is het moeilijk om dronken mensen bij de gate te identificeren, vooral als ze in groepen reizen. ‘Zolang ze kunnen staan en kunnen bewegen, komen ze er doorheen. Pas als het vliegtuig opstijgt, komt het wangedrag opzetten,’ aldus O’Leary.

‘We staan niet toe dat mensen dronken rijden, maar toch plaatsen we hen wel altijd in vliegtuigen op 10.000 meter hoogte,’ verklaarde O’Leary. Volgens de CEO zijn de bemanning en andere passagiers slachtoffer van het gedrag. ‘Vroeger zouden mensen die te veel dronken, omgevallen zijn en gaan slapen. Maar vandaag hebben diezelfde mensen ook pillen en poeder gebruikt. Door die mix krijg je veel agressiever gedrag, dat nog moeilijk onder controle te houden is.’