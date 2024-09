KLM-personeel luidt noodklok: ‘We slaan door’

Een deel van het KLM-personeel is er niet over te spreken dat de operatie niet soepel verloopt terwijl er wel veel aandacht is voor randzaken.

Met die randzaken wordt onder meer gedoeld op de stimulering van de woke-cultuur. KLM wil de inclusiviteit op de werkvloer bevorderen. Zo vloog de luchtvaartmaatschappij vorig jaar juni met een van haar Embraer E190’s rond met een regenboogvlag, wat toentertijd al op forse kritiek stuitte. Daarnaast kregen reizigers onlangs de mogelijkheid om bij het boeken van een vliegticket ‘x’ in te vullen, in plaats van man of vrouw. Tevens is nagedacht over een ‘gender-neutraal’-uniform.

Operationele problemen niet aangepakt

Terwijl er veel aandacht van de KLM-directie uitgaat naar inclusiviteit, is een deel van het personeel ontevreden over de aanpak van de problemen op de werkvloer. De personeelsplanning verloopt niet naar wens en de vrees is nu dat de luchtvaartmaatschappij de nieuwe Airbus A321neo’s niet kan betalen. Omdat de zaken niet volledig op orde zijn, moet het personeel de klappen opvangen. ‘Het management maakt blunder op blunder en heeft de verkeerde focus. We slaan door met woke, zijn bezig met randzaken in de plaats van de business. Juist door een en ander te benadrukken polariseren we nog meer’, aldus een KLM-personeelslid, dat anoniem wil blijven, bij De Telegraaf.

Belang van inclusiviteit

KLM is echter van mening dat de inclusiviteit onder de aandacht gebracht moet worden. Sommige personeelsleden krijgen meerdere keren per dag te maken met vervelende opmerkingen en de luchtvaartmaatschappij wil dan ook dat iedereen zich in een veilige werksfeer kan begeven. ‘Dit betekent dat we regelmatig aandacht vragen voor verschillende onderwerpen die daar invloed op kunnen hebben. Een voorbeeld is het interne nieuwsartikel over micro-agressie, omdat ook kleine incidenten veel impact kunnen hebben op individuen en op de werkcultuur als geheel’, aldus een woordvoerder van KLM.

Spanningen

Dit voorjaar besloot de luchtvaartmaatschappij dat cabinepersoneel gympen onder het uniform kan dragen. Het toestaan van zichtbare tatoeages wordt overwogen. Lang niet elke KLM’er vindt dat in lijn met de statuur van de onderneming. ‘Waar willen we ons mee meten? Met Cathay, Turkish of Emirates? Bij Air France gebeurt dit niet’, stelt een andere insider. Bronnen melden dat er spanningen zijn tussen Parijs en Amstelveen, waarbij de holding kritisch kijkt naar het functioneren van de huidige president-directeur Marjan Rintel. De KLM-ceo benadrukt echter dat het gaat om én én: ‘Het feit dat we hier aandacht aan besteden betekent zeker niet dat andere belangrijke zaken geen of minder aandacht krijgen.’