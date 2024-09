Zeldzame vlucht met Tu-214 vanuit Rusland

Een Tupolev Tu-214, eigendom van de Russische Air Force, voerde afgelopen zondag een zeldzame vlucht uit vanuit Sint-Petersburg naar Noord-Korea.

Het toestel, registratie RA-64530, vertrok 18:25 uur lokale tijd vanuit de Russische stad. Via het noorden van Rusland vloog de machine richting Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea. De Tu-214 bleef in het Russische luchtruim en reisde langs de grens van China af om na een vlucht van meer dan acht uur op haar bestemming te landen. De rechtstreekse vlucht wijkt echter af van voorgaande reizen naar dat land. Normaal gesproken wordt vaak vanuit de hoofdstad Moskou gevlogen en een tussenstop in Vladivostok gemaakt, een Russische stad nabij de grens met Noord-Korea.

De vlucht in deze vorm komt niet vaak voor © Flightradar24.com

Onbekend doel

Het precieze doel van de Tu-214-vlucht is onbekend. ‘Dat het vliegtuig vertrok vanuit Sint-Petersburg, Poetins thuisbasis, tijdens een belangrijke ontmoeting met vertrouwelingen en Chinese functionarissen, vertelt ons dat er een belangrijk besluit is genomen’, zegt Chris Monday, Rusland-onderzoeker aan de Dongseo University, in gesprek met NK News. ‘Of Poetin wil in ieder geval aangeven dat er een belangrijke beslissing is genomen.’

Gesprekken in Rusland

De Tu-214-vlucht volgt nadat Vladimir Poetin in Sint-Petersburg samen met de viceminister van Defensie gesprekken voerde met functionarissen uit China, India en Iran. ‘Zijn beste optie is om zich tot Noord-Korea te wenden’, aldus Monday. Hij stelt dat Poetin hiermee nog steeds voor een ‘praktische benadering’ voor de bilaterale betrekkingen kiest. De Rusland-onderzoeker aan de Dongseo University oppert de mogelijkheid dat Noord-Koreaanse troepen Rusland in Oekraïne zouden kunnen helpen. ‘Dit zou echter bluf kunnen zijn om het Westen te dwingen terug te krabbelen’, stelt hij.