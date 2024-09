Hete koffiepot wordt fataal in 737 MAX

Een passagier aan boord van een Boeing 737 MAX van American Airlines liep door een omgevallen koffiepot tweedegraads brandwonden op.

Het incident dateert van 11 februari op een binnenlandse vlucht vanuit Baltimore (Verenigde Staten) naar Detroit. Tijdens de vlucht ging de cabin crew met de trolleys op pad om de passagiers te voorzien van eten en drinken. Echter, tijdens de food-and-drink-service kreeg de 737 MAX plotseling te maken met turbulentie. De gezagvoerder waarschuwde iedereen.

Koffiepot valt om

Het cabinepersoneel snelde zich naar hun zitplaatsen, terwijl de trolley, weliswaar op de rem, in het gangpad bleef staan. Een stewardess was naar verluidt vergeten een hete koffiepot mee te nemen richting de jumpseats. Door de turbulentie zou de pot op schoot van Gina Mason, die op een stoel aan het gangpad had, terecht zijn gekomen, beweert ze in een aanklacht, waarvan de Business Insider kennisnam. Als gevolg daarvan zou ze eerste- en tweedegraads brandwonden op haar benen, dijen en geslachtsdeel hebben opgelopen.

Rechtszaak aangespannen

Vorige maand spande ze de eerste rechtszaak tegen American Airlines aan naar aanleiding van de brandwonden die ze in de 737 MAX opliep. Afgelopen donderdag kreeg die in de districtsrechtbank in Michigan een vervolg. Daarin vertelde ze haar verhaal, al is niet duidelijk of het cabinepersoneel haar medische hulp heeft verleend. Ze voegde wel toe dat het trauma resulteerde in angst en depressie. In de aanklacht wordt gevraagd om een schadevergoeding van omgerekend meer dan 65.000 euro. Op een JetBlue-vlucht overkwam een reiziger precies hetzelfde en die vroeg uiteindelijk een vergoeding van iets meer dan 1,3 miljoen euro. Of die is toegezegd en uitgekeerd is onbekend.