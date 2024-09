Passagier betaalt brandstofkosten vliegtuig

Een 33-jarige passagier die op 25 september 2023 door onhandelbaar gedrag bewerkstelligde dat een vliegtuig moest uitwijken, heeft te horen gekregen dat hij de brandstofkosten daarvan moet betalen.

Het betrof een binnenlandse vlucht vanuit Perth naar Sydney. Het is onduidelijk met welke luchtvaartmaatschappij en toestel de man vloog. Tijdens de vlucht zou hij zich misdragen hebben, iets wat vaker voorkomt op vluchten en er dan soms toe leidt dat een vliegtuig een ongeplande landing moet maken of moet terugkeren. Van dat laatste was op de binnenlandse lucht sprake.

Volle brandstoftank

Het vliegtuig keerde terug naar Perth, maar kwam door het zware gewicht, wegens de volle brandstoftank, in een holding pattern terecht. Toestellen landen gewoonlijk na een vlucht met een lager gewicht, omdat de brandstof verbruikt is. Echter, op deze vlucht zat de tank nog dusdanig vol dat er eerst kerosine verbrand moest worden alvorens dat er veilig geland kon worden. Uiteindelijk arriveerde het toestel in de stad aan de zuidwestkust van Australië en werd de rest van de passagiers ondergebracht op een andere vlucht.

Twee boetes

De 33-jarige ontving van de Australische politie een boete van bijna 5.500 euro. Daarnaast is hij iets meer dan 5.000 euro aan de desbetreffende luchtvaartmaatschappij verschuldigd ‘om de kosten van de brandstof van de vlucht te dekken’. Shona Davis, werkzaam voor de Australische politie, hoopt dat deze boete niet alleen voor de 33-jarige een leer is, maar ook voor anderen die tijdens een vlucht wangedrag vertonen. ‘Het is veel eenvoudiger om de aanwijzingen van het personeel van de luchtvaartmaatschappij op te volgen dan onnodige problemen te veroorzaken, die uiteindelijk je portemonnee kunnen raken’, zegt zij bij CBS News.