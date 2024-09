Passagier zorgt voor A320-vlucht van halfuur

Een passagier stelde zich vlak na vertrek van een Airbus A320 van Frontier Airlines onhandelbaar op met een buitengewoon snelle ongeplande landing tot gevolg.

Het vliegtuig, registratie N232FR, vertrok afgelopen maandag met iets meer dan vier uur vertraging vanuit Santa Ana (Verenigde Staten) in de richting van San Francisco. Toen het met de klim bezig was, zagen de cabineleden op een hoogte van 10.000 voet (omgerekend iets meer dan 3.000 meter) volgens FOX News dat een passagier zijn zuurstofmasker had geactiveerd. De man kwam vervolgens door onbekende reden tijdelijk met zijn hand vast te zitten.

Een passagier werd al vlak na vertrek opstandig © Flightradar24.com

Passagier onhandelbaar

Op dat moment begon hij te schreeuwen en te schelden en riep hij: ‘We gaan allemaal naar de hel!’ en ‘Dit vliegtuig stort neer!’ Een stewardess stapte op de reiziger af en probeerde hem tegen te houden toen hij medepassagiers begon aan te vallen. Daarna sprintte hij naar de achterkant van de A320 waar hij een andere stewardess probeerde te killen. ‘Ik ga deze b*tch wurgen’, zei hij naar verluidt. Tevens duwde hij ‘met geweld’ een ander cabinelid en zou hij weer een cabinelid tegen haar been hebben geschopt.

Man en stewardess naar ziekenhuis

Daarop besloten de piloten zo snel mogelijk rechtsomkeert te maken. Ze kregen toestemming voor een ongeplande landing op de luchthaven van Ontario. Onderweg hielpen andere reizigers met succes om de man te overmeesteren waarna hij werd vastgebonden. Ongeveer 30 minuten na take-off arriveerde de A320 in Ontario. Autoriteiten stapten aan boord om de man vervolgens per brancard, vastgebonden en geboeid, naar het ziekenhuis te brengen. Het cabinelid dat een schop tegen haar been van de man kreeg te verduren, onderging eveneens medische behandeling. De passagiers werden later die avond met een ander vliegtuig alsnog naar San Francisco gevlogen.