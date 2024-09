Brussels Airlines onthult ambitieus uitbreidingsplan

Tijdens een persconferentie presenteerde Brussels Airlines vrijdag een ambitieus toekomstplan gericht op zowel de uitbreiding van de vloot als het verbeteren van de passagierservaring.

CEO Dorothea Von Boxberg benadrukte hierbij dat de luchtvaartmaatschappij zowel haar korte- als langeafstandsvluchten wil uitbreiden. Brussels Airlines is van plan haar langeafstandsnetwerk, dat momenteel achttien bestemmingen bedient, te versterken. In de komende jaren zullen vluchtfrequenties worden verhoogd, directe verbindingen worden verbeterd en nieuwe bestemmingen, met name in West-Afrika, worden toegevoegd. Vanaf 2025 zal de vloot worden uitgebreid met drie extra Airbus A330-300-toestellen, waardoor de aanwezigheid van de luchtvaartmaatschappij in de regio met 30% kan toenemen.

Binnen de Lufthansa Groep worden er gesprekken gevoerd over de uitbreiding van de middellangeafstandsvloot van de Belgische maatschappij met grotere Airbus neo-modellen. Hoewel er nog geen definitieve besluiten over zijn genomen, richt de luchtvaartmaatschappij zich momenteel op wet-leaseovereenkomsten en onderzoekt zij de mogelijkheden voor grotere toestellen in de toekomst.

Brussels Airlines heeft momenteel een vloot van 44 vliegtuigen, waarvan 10 langeafstandstoestellen en 34 middellangeafstandsvliegtuigen, waaronder vijf moderne Airbus A320neo’s. De maatschappij bedient 90 bestemmingen wereldwijd en vervoerde vorig jaar 8,3 miljoen passagiers.

Om aan de stijgende vraag in de zomermaanden te voldoen, heeft de airline een driejarige overeenkomst gesloten met airBaltic. Dit voegt vier Airbus A220-300-toestellen aan de vloot toe, elk met ruimte voor 148 passagiers. Deze toestellen zullen vooral ingezet worden voor directe lijndiensten. Von Boxberg gaf aan dat verdere uitbreiding van de capaciteit mogelijk is tegen 2026, afhankelijk van de marktvraag.

Naast de uitbreiding van de vloot is er ook een investering van €100 miljoen gepland voor het moderniseren van de cabines op langeafstandsvluchten. Deze upgrade omvat nieuwe entertainmentsystemen en verbeterde stoelconfiguraties in alle klassen: business, premium economy en economy. Hoewel deze vernieuwingen pas in 2027 starten en nog wachten op goedkeuring van de Lufthansa Groep, wordt verwacht dat ze de passagierservaring aanzienlijk zullen verbeteren. Ook komt er vanaf volgend jaar een scheidingsgordijn tussen business- en economyclass op middellangeafstandsvluchten.

De vlootuitbreiding zal ook voor nieuwe werkgelegenheid zorgen. Von Boxberg legde uit dat elk nieuw vliegtuig ongeveer 250 voltijdbanen creëert, waaronder functies voor piloten, cabinepersoneel en grondpersoneel. Bovendien zal Brussels Airlines de interne loopbaanontwikkeling van bestaande medewerkers bevorderen.

Dieter Vranckx, voorzitter van de Raad van Bestuur van SN Airholding, is positief over de toekomst van de luchtvaartmaatschappij: ‘De strategie van de luchtvaartmaatschappij om uit te breiden naar Afrika, zwaar te investeren in cabineverbeteringen en nieuwe vliegtuigen aan haar vloot toe te voegen, geeft aan dat zij van plan is een belangrijke speler te blijven in de luchtvaartsector. Zowel op de Europese als de Afrikaanse markt. Terwijl Brussels Airlines haar vloot en diensten blijft verbeteren, kunnen passagiers de komende jaren een betere premium reiservaring verwachten.’