Corendon kondigt nieuwe route aan vanaf Eelde en Maastricht

Corendon Dutch Airlines vliegt tussen december en april vanuit Groningen en Maastricht naar Hurghada, Egypte.

De luchtvaartmaatschappij zet hiervoor een Boeing 737 Max 9 in en hanteert een driehoeksroute: de heenreis gaat van Groningen Airport Eelde via Maastricht Aachen Airport naar Hurghada. Op de terugreis wordt dezelfde route omgekeerd gevlogen, via Maastricht en Groningen. Groningen Airport Eelde deelde het nieuws zondag op Facebook: ‘Handjes in de lucht, want we hebben goed nieuws: een nieuwe bestemming. De pakketreizen zullen snel boekbaar zijn.’

Midden jaren 2010 werd er ook al geprobeerd om vanuit Eelde naar de Egyptische steden Hurghada en Marsa Alam te vliegen, toen georganiseerd door Neckermann en uitgevoerd door Transavia. Die vluchten kwamen echter niet van de grond.

Hurghada staat bekend om zijn uitgestrekte stranden en de kalme zee, wat de stad tot een geliefde bestemming maakt voor snorkelaars en duikers.