Schiphol valt bij Etihad Airways buiten de boot

Etihad Airways schroeft het aantal frequenties naar Europese steden vanaf volgende zomer flink op. Schiphol blijft echter achter.

De luchtvaartmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is van plan dagelijks één extra vlucht toe voegen aan de vluchten vanuit Abu Dhabi naar Parijs, Milaan, Rome Manchester, Frankfurt, Barcelona, Madrid, München en Zurich. De vluchten vangen in de middag vanaf 14:00 uur aan vanuit de stad in de VAE en arriveren rond de avond. De terugvluchten vertrekken vlak voor middernacht waardoor reizigers vroeg in de ochtend in Abu Dhabi arriveren. ‘Aankomsten in de ochtend bieden toeristen het voordeel van vroege check-ins in het hotel en extra tijd om de attracties van de stad te verkennen, en aankomsten in de avond zijn ideaal voor degenen die de voorkeur geven aan een soepele overgang na werk of andere verplichtingen’, aldus Arik De, Chief Revenue Officer bij Etihad Airways, in een verklaring. Bonjour, Bonsoir, wherever you are, we are ready to fly you to Paris twice daily starting 15 January 2025 🇫🇷💫



Geen uitbreiding naar Schiphol

Daarnaast wil de luchtvaarmaatschappij komende zomer het aantal vluchten naar het Spaanse Malaga ophogen naar vijf keer per week. ‘Onze toewijding om waanzinnige reiservaringen te bieden is sterker dan ooit met een aanbod van vluchten naar de plekken waar onze gasten van houden, met flexibele keuzes die passen bij hun reisschema’, aldus Arik De. Hij voegt eraan toe dat Warschau (Polen) en Praag (Tsjechië) in een later stadium eveneens toegevoegd worden aan het netwerk. Hoewel uitgebreid wordt op en naar andere steden, blijft Schiphol achter. Etihad Airways vliegt sinds 2013 iedere dag één keer met een Boeing 787 op en neer tussen Abu Dhabi en Amsterdam. Reizigers komen met vlucht EY41 in de avond aan op Schiphol en landen met vlucht EY42 in de vroege ochtend in de stad in de VAE.