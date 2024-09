Transavia 737-piloot baart opzien voor vertrek

Een copiloot van de Franse tak van Transavia zorgde voor lof bij vliegtuigspotters toen hij doorhad dat de 737 gefilmd werd.



Op een video die gepubliceerd werd door Madeira Airport Spotting is te zien dat een 737-800, registratie F-GZHU, aan het taxiën was richting de startbaan. ‘Het vliegtuig maakte een backtrack, alle controles waren al uitgevoerd. Elke dag krijg ik tientallen begroetingen, het is veilig’, valt op X (het voormalige Twitter) te lezen in een reactie op de video. Toen de piloot doorhad dat spotters de 737 in beeld brachten, zwaaide hij, iets wat vliegers vaker naar vliegtuigspotters doen als zij taxiënd passeren. Vervolgens opende hij het raam en bracht nogmaals een groet uit waarbij hij een gebaar in de vorm van een hartje maakte. Vervolgens sloot de First Officer het raampje en maakte hij zich samen met de gezagvoerder op voor de terugvlucht naar Frankrijk. Wanneer de video gemaakt is, is niet bekend. How cool are these ⁦@transaviaFR⁩ pilots? pic.twitter.com/tH0g2aftFQ— Madeira Airport Spotting (@MadeiraSpotting) September 13, 2024

Vertrekken en landingen een uitdaging

De luchthaven van Madeira staat bekend om haar uitdagende take-offs en landingen. In 1964 opende de deuren van het vliegveld en kende de landingsbaan een lengte van slechts 1.600 meter. Inmiddels is die uitgebreid naar bijna 2.800 meter wat alsnog relatief kort is. Daarnaast is de luchthaven omgeven door kliffen en heuvels. Voordat piloten naar dit vliegveld mogen vliegen, moeten zij een speciale training gevolgd hebben. Als zij eenmaal hun certificaten op orde hebben, zorgen de take-offs en landingen op het Portugese eiland voor waanzinnige beelden. Regelmatig wordt de luchthaven geteisterd door harde windstoten waardoor opstijgen en landen een nog grotere uitdaging is en in sommige gevallen niet eens mogelijk is. Dan wordt uitgeweken naar luchthavens op omringende eilanden of zelfs naar de Canarische Eilanden.