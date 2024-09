United Airlines werkt samen met Elon Musks Starlink

United Airlines kondigde vrijdag aan dat het van plan is gratis Wi-Fi aan boord aan te bieden via Starlink, de satellietdienst van Elon Musk’s SpaceX, op honderden vliegtuigen. Het markeert de grootste internetdeal tot nu toe voor de satellietprovider binnen de luchtvaartsector.

Deze samenwerking sluit aan bij een bredere trend waarin luchtvaartmaatschappijen investeren in snellere Wi-Fi aan boord, soms gratis, om meer premiumklanten, zoals zakenreizigers, aan te trekken. Verschillende Amerikaanse maatschappijen, zoals Delta Airlines en JetBlue Airways, bieden al gratis internet tijdens hun vluchten. Sommige luchtvaartmaatschappijen maken daarbij gebruik van Starlink, waaronder Hawaiian Airlines. Ook buiten de Verenigde Staten kiezen airlines voor Starlink, zoals Qatar Airways en AirBaltic.

United verwacht dat Starlink in de komende jaren op meer dan 1.000 vliegtuigen zal worden uitgerold, waarbij de eerste passagiersvluchten begin volgend jaar al gebruik kunnen maken van de dienst. De luchtvaartmaatschappij prees de satelliettechnologie van SpaceX en benadrukte dat het ‘wereldwijd internettoegang biedt, inclusief over oceanen, poolgebieden en andere afgelegen gebieden die eerder buiten bereik lagen van traditionele mobiele of Wi-Fi-signalen.’

Sinds de lancering in 2020 heeft SpaceX het Starlink-netwerk en het productaanbod gestaag uitgebreid. Momenteel zijn er ongeveer 6.000 Starlink-satellieten in een baan om de aarde, die volgens het bedrijf meer dan 3 miljoen klanten in 100 landen verbinden. SpaceX richtte zich aanvankelijk op particuliere gebruikers, maar breidt nu uit naar andere markten, waaronder de luchtvaart.