Boeing-compensatie aan Embraer ‘lager dan verwacht’

Boeing moet een compensatiebedrag van honderdvijftig miljoen Amerikaanse dollar (€134,7 miljoen) betalen aan Embraer. Dit is ter compensatie voor het eenzijdig afbreken van fusie-gesprekken in 2020.

In de coronapandemie was de Braziliaanse vliegtuigbouwer in gesprek met Boeing voor een eventuele overname. Tijdens de gesprekken stopte Boeing echter met het proces en ging de deal, waarmee 4,2 miljard Amerikaanse dollar gemoeid was, niet door. De Amerikaanse arbiters kwamen nu eindelijk met een uitspraak. Zij vinden dat Boeing een bedrag van honderdvijftig miljoen dollar moet betalen ter compensatie, aldus persbureau Reuters.

Ondanks de grote zak geld dalen de aandelen bij Embraer. Toen de beurs op maandag opende, bleek dat São Paulo 4,5 procent verloren had op de aandelenmarkt. Dat heeft te maken met de grootte van het bedrag. Zowel analisten als ‘geïnteresseerden op straat’ verwachtten tenminste driehonderd à vierhonderd miljoen ter compensatie. ‘Het ontvangen bedrag was lager dan onze verwachtingen en die van andere analisten’, aldus JPMorgan-analisten onder leiding van Marcelo Motta. Desalniettemin zijn de aandelen van de Braziliaanse vliegtuigbouwer honderdtwintig procent meer waard dan een jaar geleden. Dat komt door de aanhoudende vraag naar vliegmachines.

Trots op de samenwerking

Toen de deal uiteen spatte beschuldigde Boeing de Braziliaanse vliegtuigbouwer ervan zich niet te hebben gehouden aan de voorwaarden voor de totstandkoming ervan. Embraer counterde met een beschuldiging dat de Amerikaanse fabrikant simpelweg té veel financiële problemen had. De beschuldigingen over en weer leidden tot het beginnen van een arbitrageproces.



Beide partijen kwamen afgelopen week naar buiten met het nieuws een overeenkomst bereikt te hebben. Boeing benoemde echter niet het te betalen bedrag. ‘We zijn blij dat we dit arbitrageproces met Embraer tot een einde hebben gebracht. Breder nog, we zijn trots op onze samenwerking met Brazilië van meer dan negentig jaar en we kijken uit naar blijvende coöperatie met de luchtvaartindustrie in Brazilië’, aldus Boeing.