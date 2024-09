‘Eerste werkdag’ voor gloednieuwe KLM A321neo

KLM voerde gisteren voor het eerst een lijnvlucht uit met het nieuwste toesteltype in haar vloot, de Airbus A321neo.

De eerste neo, registratie ‘PH-AXA’ ging ‘s ochtends vroeg op pad van Schiphol naar Kopenhagen. Na een turnaround van iets meer dan een uur vloog het toestel terug naar Amsterdam, waarna de Airbus nog eens op en neer vloog naar Berlijn en Stockholm. Daarmee was het een drukke ‘eerste werkdag’ voor het gloednieuwe toestel, waarmee KLM-vliegers en -crew de afgelopen paar weken een hele reeks kennismakingsvluchten uitvoerden. Voorlopig heeft de AXA alleen nog maar vluchten naar Kopenhagen, Berlijn en Stockholm op de planning staan. Naarmate KLM meer neo’s in ontvangst neemt, zullen daar bestemmingen als Parijs, Praag, Wenen, Londen en Madrid daaraan toegevoegd.

De Koninginnenpage, zoals de eerste blauwe Airbus-narrowbody is vernoemd, werd op 27 augustus feestelijk onthaald op Schiphol. Het toesteltype moet de verouderde Boeing 737’s de komende jaren vervangen. Met de veel modernere motoren is het in Europa gebouwde vliegtuig aanmerkelijk schoner en stiller. In vergelijking met de Boeings verbruiken de Airbussen zo’n twintig procent minder brandstof. Ook zijn de toestellen tot wel vijftig procent stiller: fijner voor passagiers én omwonenden van Schiphol, dus. Met de volgens KLM-CEO Marjan Rintel ‘essentiële’ vlootvernieuwing die bij KLM gaande is, is zo’n zeven miljard euro gemoeid. Op het gebied van de vlootvernieuwing blijft het namelijk niet bij de vervanging van de Boeing 737-700/800/900 door de A320/321neo waarvan er in totaal honderd toestellen zijn besteld met opties op nog eens zestig, te verdelen onder KLM, Transavia Nederland en Transavia Frankrijk. De Boeing 777-200ER, Airbus A330-200/300 zullen worden vervangen door Airbus A350-900/1000. Wat betreft het vrachtvervoer waarvoor nu nog vier Boeing 747’s het luchtruim kiezen, zullen zowel KLM’s eigen 400 ERF’s als de 400BCF van Martinair plaats moeten maken voor de Airbus A350F. Daarmee luidt de ontvangst van de eerste KLM-blauwe neo werkelijk een nieuw tijdperk in.