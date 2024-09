KLM E175 overvallen door problemen na vertrek

Een E175 van KLM-Cityhopper steeg op vanaf de luchthaven van Dublin toen het met meerdere problemen werd geconfronteerd. Het toestel keerde om en kwam weer veilig op de landingsbaan terecht.

Het incident vond al plaats in oktober 2022 maar het rapport is nu pas naar buiten gebracht door de Ierse luchtvaartautoriteiten. Vlucht KL 934 steeg om 08:22 op vanaf Dublin op weg naar Amsterdam. Plotseling stopte het toestel met klimmen toen FL120 (12.000 voet) was bereikt. De co-piloot was namelijk drie minuten na vertrek onwel geworden. De gezagvoerder handelde snel: hij diende de eerste officier zuurstof toe, schoof zijn stoel naar achter en nam contact op met de toren, aldus de Ierse luchtvaartautoriteiten. De co-piloot kwam al gauw weer bij zinnen maar de gezagvoerder bevond hem ongeschikt om de besturing nog op zich te nemen.

De luchtverkeersleiding had de MAYDAY-melding begrepen en gaf prioriteit aan de KLM Cityhopper-E175. Toen het toestel zich op zo’n dertig hoogtemeters bevond, vloog de Embraer door een zwerm vogels heen. De KLM Cityhopper-E175, registratie PH-EXI, liep zichtbare schade op aan de linkerzijde van de neussectie. Tegelijkertijd werd ook het weer plots een stuk slechter. Volgens de gezagvoerder was het nog net voldoende om de landing uit te voeren. Dus om 08:40 landde KL-934 op landingsbaan 10R van Dublin Airport.

Het toestel werd opgewacht door een ambulance die het crewlid nakeek. De passagiers zijn allemaal veilig van boord gegaan in de Ierse hoofdstad.

Een lage bloeddruk

De Ierse luchtvaartautoriteiten presenteerden een rapport zonder conclusies. Wel werd de situatie nauwkeurig beschreven en werden er enkele aanbevelingen gegeven. Tevens gaven de Ieren een aanleiding voor het onwel worden van de co-piloot. Hij zou te kampen hebben gehad met een lage bloeddruk en een tekort aan water en voedsel. In combinatie met de toenemende hoogtemeters zorgde dat voor het buiten bewustzijn raken van de eerste officier.