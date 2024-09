Nieuwe KLM-partner versterkt positie

Nieuw SkyTeam-lid SAS Scandinavian Airlines heeft bekendgemaakt een samenwerking aan te gaan met Zweedse maatschappij Braathens Regional Airways AB (BRA). Op die manier hopen de twee maatschappijen Zweden beter met de buitenwereld te verbinden.

Het gaat om een wet-lease partnerschap voor de lange termijn. Dat houdt in dat BRA meerdere toestellen op naam van Scandinavian Airlines opereert. Daarmee verzorgt de lokale maatschappij betere connecties tussen Zweedse luchthavens en SAS-hub Kopenhagen. De samenwerking zorgt ervoor dat de KLM-partner in staat is om aan de binnenlandse vraag te voldoen en tegelijkertijd wereldwijde connectiviteit te waarborgen.

‘Door de expertise en vloot van BRA te integreren, verbeteren we niet alleen de Zweedse infrastructuur, maar positioneren we Arlanda ook als een sterkere centrale hub voor binnenlandse en internationale reizen… Als gevolg hiervan zal Stockholm Arlanda Airport (ARN) een nog vitalere toegangspoort worden, die zowel zakenreizigers als vakantiegangers met meer gemak ondersteunt, terwijl we onze focus op duurzaamheid en operationele efficiëntie behouden’, aldus Anko van der Werff, CEO van SAS Scandinavian Airlines.

Vijftien vliegtuigen

KLM vliegt zelf naar meerdere steden in Zweden maar voor een kleinere luchthaven, moet de passagier toch echt bij de lokale airlines aankloppen. Stel: een Nederlandse reiziger wil van Amsterdam naar de Zweedse stad Luleå, dan kan het maar zo zijn dat hij vanaf 2025 in Stockholm overstapt op een toestel van BRA. De Zweedse luchtvaartmaatschappij heeft in totaal vijftien toestellen in haar bezit. Het meerendeel van de vloot bestaat uit de veertien ATR 72-600’s, waarvan er één geparkeerd staat. Tevens vliegt de maatschappij ook één Airbus A319, aldus gegevens van planespotters.net.