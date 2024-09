Taxichauffeurs op Schiphol zijn ‘bijzonder teleurgesteld’ na fouten

Taxichauffeurs op Schiphol hebben plotseling grote onzekerheid over hun toekomst. Bij de nieuwe ronde met aanbestedingen zijn fouten gemaakt en ineens wankelen de winnaars. Sommigen hebben al tienduizenden euro’s geïnvesteerd.

Het Parool opende de krant van dinsdag met een artikel over de chauffeurs. Het uitvoeren van taxiritten ván en náár de luchthaven behoort tot een van de meest winstgevende activiteiten in de taxiwereld. Met enige regelmaat wordt het vervoer daarom naar Europese regels aanbesteed. De laatste stamt uit 2014 en de standplaatsen behoren vervoerders Bios, Willemsen-de Koning en Amsterdam Schiphol Taxi toe. Vorig jaar reden zij een recordaantal van 870.000 ritten bij elkaar.

Die vergunning zou begin 2022 aflopen maar vanwege de coronapandemie werd de termijn verlengd tot en met november 2024. Daarom ging Schiphol dit voorjaar weer aan de slag met nieuwe aanbestedingen. In augustus werden de winnaars bekend gemaakt en zij verkregen de vergunning gedurende vier jaar met een mogelijke verlenging van nog eens twee jaren. Echter, plots trekt Schiphol de vergunningen weer in. Volgens de luchthaven zelf zijn er ‘fouten’ gemaakt en heeft het vliegveld ‘geen andere keus’. De commissie gaat opnieuw aan de slag met de aanbestedingen en probeert de taxibedrijven zo spoedig mogelijk duidelijkheid te geven. ‘Bij de samenstelling van de beoordelingscommissie is per ongeluk afgeweken van de procedure zoals die was beschreven in de aanbestedingsstukken’, aldus de commissie tegenover Het Parool.

In het ongewis

De winnende taxibedrijven hebben nu te maken met grote onzekerheid. Voor hun is het nu niet zeker of zij opnieuw de vergunning in handen krijgen aangezien de verliezers een tweede kans hebben. Zij weten nu wat ze in eerste instantie fout deden en kunnen hun aanvraag daarop aanpassen. Taxi Centrale Amsterdam – het bedrijf zou voor het eerst in vijftien jaar terugkeren op Schiphol – laat weten ‘bijzonder teleurgesteld’ te zijn. De onderneming mocht negentig chauffeurs afvaardigen.

Voor vele bedrijven zijn de kosten al hoog opgelopen. Schiphol stelt strenge voorwaarden aan een standplaats op de luchthaven. Zo moeten de aangesloten TCA-chauffeurs onder andere op de proppen komen met een nieuwe, elektrische Mercedes EQS 350 in een Schiphol-jasje. Het leasecontract dat zij hiervoor moeten afsluiten kost de chauffeurs zo’n 80.000 euro.