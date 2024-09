Vliegtuig op weg naar vliegshow neergestort in België

Een vliegtuig van het demoteam Royal Jordanian Falcons is maandagmiddag neergestort. Het toestel was voor een vliegshow op weg van Italië naar België. Dit melden Belgische media.

Het team vliegt met vijf Extra 330LX toestellen en was maandag opgestegen vanaf het Italiaanse Lignano. Aankomend weekend zou het team deelnemen aan de Sanicole airshow in het Belgische Hechtel. Eén van de vijf vliegtuigen is neergekomen in een veld nabij het Belgische Bleid, nabij de Luxemburgse grens.

De twee inzittenden van het toestel zouden met verwondingen naar het ziekenhuis zijn overgebracht. Een ooggetuige vertelde aan het Belgische L’Avenir: ‘Ik hoorde vanuit mijn woonkamer het geluid van vier vliegtuigen die vrij laag vlogen, ze cirkelden in de lucht boven Bleid tijdens kunstvluchten, en plotseling dook een van de vliegtuigen naar de grond. Een van de vliegtuigen stortte neer buiten het dorp. Ik haastte me naar de plaats van het ongeval en waarschuwde de hulpdiensten. ’

Het team Royal Hordanian Falcons bestaat sinds 1976 en is het officiele demoteam van de Jordaanse luchtmacht. Sinds 2018 vliegt het team met Extra 330LX aerobatics-toestellen. Daarvoor vloog het team met de Pitts S-2A Special, Extra 300 en Extra 300L. Vrijwel elk jaar onderneemt het team een Europese tour, waarbij het optreedt tijdens diverse vliegshows.