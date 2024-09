Air France mijdt wederom Israël

Air France heeft besloten haar vluchten van en naar de internationale luchthaven Ben Gurion in Tel Aviv de komende 24 tot 48 uur op te schorten.

Dit besluit volgt op meldingen van meerdere dodelijke slachtoffers en duizenden gewonden door explosies gericht op Hezbollah-militanten in Libanon. Hezbollah beschuldigt Israël van betrokkenheid bij de aanvallen, waardoor de spanningen in de regio verder oplopen. Het is niet de eerste keer dat Air France vluchten naar Israël annuleert; in augustus werd een vergelijkbare maatregel genomen na Israëlische luchtaanvallen op Libanon.

Naast Air France vliegen ook British Airways en de airlines die onder de Lufthansa Group vallen, niet langer naar Israël. Brussels Airlines, onderdeel van de Lufthansa Group, liet in een verklaring weten: ‘Gezien de recente veranderingen in de veiligheidssituatie hebben de luchtvaartmaatschappijen van Lufthansa Group besloten om alle vluchten van en naar Tel Aviv (TLV) en Teheran (IKA) met onmiddellijke ingang op te schorten.’ De opschorting blijft van kracht tot donderdag 19 september. Gedurende deze periode zullen alle luchtvaartmaatschappijen van de Lufthansa Group ook het Israëlische en Iraanse luchtruim vermijden. ‘We houden de situatie nauwlettend in de gaten en zullen de komende dagen opnieuw beoordelen,’ voegde de luchtvaartmaatschappij eraan toe.

Transavia heeft aangekondigd tot ten minste eind maart 2025 niet naar Israël te vliegen, terwijl KLM en easyJet eerder al hadden besloten de route naar Tel Aviv tot oktober te schrappen. Ook prijsvechter Ryanair hervat de vluchten eind oktober.