‘Brandmelding in Ryanair 737 MAX’, toestel wijkt uit

Een Boeing 737 MAX 8 van Ryanair moest afgelopen zondagavond een ongeplande landing maken op de luchthaven van Madrid.

Het toestel, registratie EI-IGO, vertrok rond de klok van 21:10 uur vanuit het Spaanse Malaga op weg naar Edinburgh, Schotland. Na take-off in zuidoostelijke richting boog de 737 MAX af richting het noorden. Via het centrum van Spanje zette de machine de vlucht naar de Schotse stad voort. La tripulación del vuelo procedente de Málaga con destino Edimburgo nos comunica que les ha saltado un aviso de posible fuego en uno de los baños y que necesitan desviarse a #Madrid. Les facilitamos descenso continuado y maniobra de aproximación directa con prioridad a la pista… pic.twitter.com/5UTAaAAfuV— 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) September 15, 2024

Ongeplande landing in Madrid

Echter, tussen Malaga en Madrid ontvingen de piloten een melding van een mogelijke brand aan boord. Die vlammen zouden volgens Controladores Aereos, de Spaanse luchtverkeersleiding, afkomstig zijn geweest uit de toiletten. Of er daadwerkelijk sprake was van een brand, en wat er precies aan de hand was, is vooralsnog onduidelijk. Toen de 737 MAX 8 net een hoogte van 34.000 voet (omgerekend ongeveer iets minder dan 10.000 meter) bereikt had, begon die alweer met de daling richting Madrid. ‘Wij bieden hun een continue afdaling en directe naderingsmanoeuvre met prioriteit naar baan 32L, waarbij ze zonder incidenten kunnen landen’, schreef de luchtverkeersleiding op X, het voormalige Twitter.

Restant van de vlucht

De 737 MAX lijnde uiteindelijk op voor baan 32L en landde daar veilig een klein uur na take-off. Het vliegtuig reed naar het platform aan de zuidkant van de luchthaven. Bijna drie uur stond het aan de grond in Madrid. Rond de klok van 23:55 uur steeg de machine op voor het restant van de vlucht. Met twee uur en veertig minuten vertraging landde die alsnog veilig in Edinburgh. De volgende dag werd de 737 MAX gewoon weer vroeg in de ochtend ingezet voor een vlucht vanuit de Schotse stad naar vliegveld Milaan Bergamo.