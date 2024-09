Prinsjesdag: dit betekent het voor de luchtvaart

Koning Willem-Alexander heeft gisteren de Troonrede uitgesproken, waarin de regering de voornaamste plannen voor het komende jaar presenteerde. Het regeerakkoord van kabinet-Schoof bevat diverse maatregelen voor de luchtvaart, voornamelijk gericht op rechtsbescherming van omwonenden en de regelgeving met behoud van de netwerkkwaliteit van Schiphol.

Lelystad Airport

Het kabinet zal in 2025 een besluit nemen over de opening van Lelystad Airport. De vertraging in dit besluit komt voornamelijk doordat er eerst een goedgekeurde natuurvergunning nodig is en een oplossing moet worden gevonden voor de lage vliegroute bij Lemelerveld (Overijssel). Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) heeft hiervoor meer tijd nodig, dat liet een woordvoerder recent weten aan Omroep Flevoland.

Omwonenden Schiphol

Het kabinet wil de rechtspositie van omwonenden van Schiphol zo snel mogelijk herstellen en de geluidsoverlast met 20% verminderen. Hiervoor wordt de Europese Balanced-Approach-procedure gevolgd, die vereist dat alle mogelijke maatregelen worden onderzocht voordat er geluidsbeperkingen kunnen worden ingevoerd op luchthavens met meer dan 50.000 vluchten per jaar. De meest kosteneffectieve oplossingen worden vastgelegd in een luchthavenverkeerbesluit (LVB).

Energietransitie in de luchtvaart

In het voorjaar van 2025 zal het kabinet een plan presenteren voor de energietransitie in de luchtvaart, inclusief een roadmap voor Sustainable Aviation Fuel (SAF). Dit plan is erop gericht schoner te vliegen en voldoende duurzame energie beschikbaar te stellen voor de toekomst.

Groeiruimte voor de luchtvaart

Op de lange termijn wil het kabinet groeiruimte creëren voor de luchtvaart, afhankelijk van innovaties in stillere en schonere vliegtuigen en brandstoffen, zoals SAF en waterstof. Deze ontwikkelingen zullen naar verwachting enkele jaren in beslag nemen voordat ze merkbare effecten hebben.

Modernisering van het luchtruim

Een belangrijk doel van het regeerakkoord is het moderniseren van het Nederlandse luchtruim. Om ruimte te bieden aan Defensie, wordt het oefengebied van de Koninklijke Luchtmacht in het noorden van Nederland uitgebreid. Tegelijkertijd wordt het civiele luchtruim herzien, waarbij kortere vliegroutes en minder omvliegen centraal staan. De plannen voor de nieuwe indeling worden eind dit jaar gepresenteerd, en in 2025 volgt een adviescommissie die hierover zal rapporteren.

Gedifferentieerde vliegbelasting

Per 1 januari 2027 voert het kabinet een gedifferentieerde vliegbelasting in op basis van de afstand van vluchten. Langeafstandsvluchten, die verantwoordelijk zijn voor meer uitstoot, worden zwaarder belast. Bij de uitwerking van deze maatregel wordt rekening gehouden met de effecten op emissies, de kwaliteit van het netwerk en de economische positie van Schiphol.

Eurocommissaris

Prinsjesdag viel dit jaar samen met de benoeming van Wopke Hoekstra tot Eurocommissaris voor Klimaat en Schone Groei. Hiermee krijgt het klimaatbeleid van de Europese Unie een nieuwe impuls. Hoekstra zal zich focussen op de implementatie van de Europese Green Deal, wat ook impact zal hebben op de luchtvaartsector. De luchtvaart speelt een grote rol in het terugdringen van CO2-uitstoot en de transitie naar duurzame energiebronnen.

Het kabinet-Schoof werkt in lijn met de Europese klimaatdoelen en zet in op het gebruik van duurzame brandstoffen om de uitstoot van de luchtvaartsector te verminderen. Premier Dick Schoof reageert op X verheugd op de nieuwe positie van Hoekstra. ‘Dit is een belangrijk dossier dat onze toekomst bepaalt in Europa: hoe we onze economische groei vormgeven, innovatie stimuleren en duurzaam investeren’, schrijft hij. Hoekstra’s nieuwe functie kan de samenwerking tussen Nederland en de EU op het gebied van schone groei en innovatie in de luchtvaartsector verder versterken.