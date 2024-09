Air France-KLM wil er een extra hub bij

Scandinavian Airlines (SAS) breidt haar netwerk uit met vijftien nieuwe bestemmingen vanaf Kopenhagen, zo maakte de luchtvaartmaatschappij vandaag bekend.

De nieuwe routes gaan van start in de zomer van 2025 en verbinden Kopenhagen met steden zoals Krakau, Madrid, Boedapest, Lyon en Valencia. Daarnaast keert de route naar Seattle na 57 jaar terug om te voldoen aan de groeiende vraag naar vluchten naar de Verenigde Staten. Ook worden er meer vluchten aangeboden op vijftien bestaande routes. Volgens de maatschappij zou de uitbreiding van directe vluchten naar zowel Europese als intercontinentale bestemmingen de verwachte groei van SAS ondersteunen en de positie van Scandinavië als hub versterken.

‘Met een nieuwe eigenaar en na een succesvolle herstructurering positioneert SAS zich als een concurrerende en financieel gezonde luchtvaartmaatschappij,’ aldus Anko van der Werff, CEO van SAS. ‘Door Kopenhagen verder uit te bouwen als ons belangrijkste knooppunt, vergroten we de connectiviteit en stimuleren we de economische groei in heel Scandinavië. We richten ons op het ontwikkelen van een mondiale hub, waarbij Kopenhagen een cruciale toegangspoort zal worden. Dit biedt passagiers meer reismogelijkheden, gemak en een naadloze ervaring op een groeiend aantal bestemmingen.’

De overstap van SAS naar SkyTeam, slechts enkele weken nadat de luchtvaartmaatschappij officieel afscheid nam van Star Alliance, maakt deel uit van een bredere herstructurering. Een belangrijk onderdeel hiervan is de investering van de Air France-KLM Groep, die 19,9% van de aandelen in SAS heeft verworven. Hierdoor bouwt de Air France-KLM Groep een derde hub op in Kopenhagen, naast Schiphol en Parijs. Tevens heeft SAS toestemming gekregen van het Amerikaanse Transportation Department (DOT) om codeshare-vluchten met Delta op te starten.

De toetreding van SAS tot SkyTeam creëert deels interne concurrentie binnen de alliantie. De nieuwe routes van SAS zouden de bestaande routes van Air France-KLM kunnen beïnvloeden. ‘We zijn nog altijd concurrenten. Het kost ons op sommige routes misschien wat klanten, maar we kunnen SAS-reizigers nu ook alle KLM bestemmingen aanbieden via hun systemen. Dat was eerst niet zo, dus we gaan er vanuit dat dit meer passagiers zal opleveren’, aldus directeur customer experience Barry ter Voert bij KLM in de Telegraaf.

Naast de hub in Kopenhagen, zet SAS ook in op haar hubs in Oslo en Stockholm. Zo start de maatschappij een nieuwe route van Oslo naar New York, en wordt Stockholm beter verbonden met de buitenwereld door een samenwerking met Braathens Regional Airways AB.