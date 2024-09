Vliegtuigen vertrekken zonder bagage door A330

Een Airbus A330 van Qantas veroorzaakte tijdens take-off vanaf de luchthaven van Perth forse schade aan de startbaan.

Het incident deed zich afgelopen zondag voor. De A330, registratie VH-EBD, maakte zich op baan 03 op voor een circa vijf uur durende vlucht naar Singapore. Tijdens het accelereren schoot een deel van de onlangs geasfalteerde startbaan los, blijkt uit een video die op dat moment door een vliegtuigspotter gemaakt werdn Door de stuwkracht vloog ongeveer twintig meter aan asfalt de lucht in. ‘Toen ze (piloten red.) de stuwkracht verhoogden, waren de remmen nog steeds geactiveerd, wat niet zo zeldzaam is of zo, maar het is niet wat alle vliegtuigen doen, ze doen het vaak als ze zwaar zijn’, licht vliegtuigspotter Mitchell Booth toe bij ABC Radio Perth. Desondanks steeg de A330 gewoon op en landde die na vier uur en vijfenveertig minuten veilig op de luchthaven van Singapore. Urgent repair works are underway at Perth Airport after a Qantas A330 tore up part of the main runway when taking off on Sunday.



The airport confirmed the main runway was partly operational on Sunday afternoon after Qantas flight QF71 damaged the runway as it took off around… pic.twitter.com/kTU2OZR167— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 15, 2024

Korte sluiting van landingsbaan

Hoewel de A330 haar vlucht kon voortzetten, ondervonden andere toestellen de gevolgen. Omdat baan 03 door de schade tijdelijk gesloten werd, moest een Boeing 747-8F van de vrachtmaatschappij Silkway elders een landing maken. ‘Na een korte volledige sluiting werd de hoofdlandingsbaan heropend om enkele vertrekkende vluchten te faciliteren, terwijl er dringend onderhoud aan het asfalt werd uitgevoerd’, zegt een woordvoerder van de luchthaven van Perth. Omdat de werkzaamheden ertoe leidden dat niet de volledige startbaan gebruikt kon worden, moesten vliegtuigen met een lager startgewicht vertrekken. Volgens Aviation24.be stegen sommige internationale vluchten zelfs zonder bagage op.

Nieuw geasfalteerd

De schade vond plaats op een stuk van 110 meter waar onlangs nieuw asfalt neergelegd was. Twintig meter daarvan werd weggeblazen. ‘Omdat dit het eerste voltooide deel was, zijn ontsprongen andere delen van de landingsbaan de dans’, aldus de woordvoerder van de luchthaven. Het doel is dat uiteindelijk de volledige landingsbaan (3440 meter) gerenoveerd wordt.