Werkt Boeing zichzelf nog dieper in de problemen?

Boeing implementeert een reeks kostenbesparingen, nadat ongeveer 33.000 werknemers in fabrieken rondom Seattle en Portland sinds afgelopen vrijdag het werk hebben neergelegd.

De besparingen omvatten diverse maatregelen, zoals een aannamepauze voor nieuw personeel, een bevriezing van nieuwe wervingen, verlaging van de uitgaven aan leveranciers en het aanbieden van tijdelijk verlof aan werknemers. Dat blijkt uit een interne memo.

In de memo verklaarde Chief Financial Officer Brian West dat het bedrijf de aanwervingen op alle niveaus stopzet en overweegt om tijdelijke ontslagen door te voeren om kosten te besparen tijdens de staking. Werknemers zijn geïnformeerd over de dringende maatregelen die Boeing neemt om financieel herstel te ondersteunen.

Daarnaast omvatten de stappen ook het stopzetten van niet-essentiële reizen, een pauze in loonsverhogingen gerelateerd aan promoties, en het terugschroeven van uitgaven voor donaties. Ook worden de kosten van leveranciers aanzienlijk teruggedrongen, waaronder een stop op de meeste inkooporders.

West benadrukte in de memo: ‘Ons bedrijf bevindt zich in een moeilijke periode. Deze staking brengt ons herstel op aanzienlijke wijze in gevaar en we moeten de nodige maatregelen nemen om onze cashflow te behouden en onze gezamenlijke toekomst veilig te stellen.’

De staking begon nadat vakbondsleden het voorgestelde vierjarige contract van Boeing afwezen. Het is de eerste staking sinds 2008 en treft de commerciële vliegtuigproductie van Boeing, die al kampt met verschillende veiligheidsproblemen. Hoewel Boeing op 8 september een voorlopig akkoord bereikte met vakbond IAM en de vakbond de leden had aanbevolen de deal te accepteren, besloten de vakbondsleden deze toch af te wijzen en te staken.

Boeing heeft aangegeven dat het zich blijft inzetten voor het verbeteren van de relatie met de werknemers en de vakbond. Het bedrijf is bereid om opnieuw met de vakbond om de tafel te gaan zitten om tot een akkoord te komen.